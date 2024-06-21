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港聞二

初企推智能手袖 預測SEN童情緒波動

【明報專訊】創新科技應用層面日益廣闊，政府提出設立5億元專項基金供社福機構培訓員工及升級系統，包括培訓員工使用資訊科技及應用科技加强管理系統等，推動創科界與社福界接軌。數碼港表示，過去一年推動其培育的社創科技（SocTech）初創企業與社福界交流，共有43間初創公司參與，與福利機構達成347項合作，逾63萬人次受惠，部分初創公司產品已初步落地，造福弱勢群體，例如專為特殊教育需要（SEN）學童研發、可預測學童情緒波動的智能手袖等。

明報記者 柯慕蓉

數碼港：SocTech推動與社福界交流

貝智人工智能BridgeAI今年成功研發一款專為SEN學童治療學習服務的智能手袖，預測學童情緒準確率達72%。公司創辦人黃俊文表示，研發耗時兩年，收集逾兩萬小時的學童情緒及生理反應，以分析學童體溫、冒汗量、脈搏等生理指數與快樂、憤怒、恐懼等8種情緒之間的聯繫。結合「智慧綜合治療學習系統」，教師可實時監測學童接受訓練時的情緒波動，並在有需要時收到警告，在學童情緒爆發前做出反應。

黃稱，應用該手袖時，最初會為每名學童設定統一的觸發警告之情緒波動程度和時間限度，教師可經觀察在系統中進行個性化的調整。他補充，未來會繼續情緒收集以提高準確率。該公司已與社署、醫管局及社福機構等合作，逾千名學童使用系統，今年9月將推廣至20間幼稚園應用，料再多600名學童受惠。

針對院友長者 結合馬桶輪椅研流動乾廁

allcareAI針對長者與住院者需求，結合馬桶和輪椅，研發「防感染流動乾廁」。產品採用可移動設計，免水免安裝，在長者排便後，設備將自動用環保膠袋密封排泄物，使用3至5次清理一次，照顧員毋須接觸排泄物或擔心有異味。因應衛生署建議，公司在第五代產品開始改用非接觸式按鈕，以減少病菌傳播。公司聯合創辦人李隆江稱，乾廁充電時間約4小時，滿電後至少可用一天，而膠袋亦只需一天一換，剩餘電量和膠袋量均可在熒幕實時顯示。

該「乾廁」已在多間安老院舍試用，但暫未能量產。公司聯合創辦人胡百非解釋，試用產品期間，發現不同院舍對座位高低、輪子大小等需求各不相同；他舉例，部分安老院舍院友比較活躍健康，院舍希望安裝大輪方便長者行動，部分院舍則希望安裝小輪減少長者自行移動；公司正探索不同院舍需求，以設計下一代產品。

其他社創科企成果包括PharmCare醫藥通研發的藥品標籤識別系統，可協助社區醫院執藥及閱讀藥物資訊困難者用藥，以及寶貝科技Bull.B Tech研發的一站式社福機構行政管理系統，助力社福界管理升級轉型（見表）。

數碼港智慧生活組主任蔡偉傑表示，數碼港的智慧生活集群已有770間企業，包括教育科技、健康醫療、樂齡科技等範疇，均在不同程度和層面服務社福界。他稱社福界尚有很多方面值得創科界開發，冀社福界可在對產品的使用中感受到科技並不陌生，相信香港創科界有能力幫助到他們。

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