瞞利益衝突 電盈附屬前經理囚40月

求情指檢控延誤 官拒納

男被告張倬敏（現年45歲）案發時擔任電訊盈科附屬公司PCCW Services Limited（PSL）經理。辯方求情稱，被告2014年加入涉案公司工作，2018年因本案辭職；被告2017年首次被捕，翌年獲警方無條件釋放，2022年始被起訴，質疑檢控延誤。控方稱廉署需翻閱大量文件及會見逾50名證人，調查需時。

杜官判刑時表示，被告有預謀犯案，隱瞞利益衝突，嚴重違反誠信，即使被告全數歸還1600萬元，以顯示悔意，但刑期需具阻嚇性。杜官亦不認同有檢控延誤，稱調查本類型案件一般需時，但被告候審期間已承受一定心理負擔，考慮以上因素，判囚40個月。

根據案情，被告的母親為高雲長安有限公司唯一股東，但他從沒向PSL披露母親於高雲長安的利益。2016年被告向上司建議聘用高雲長安，以提供一個網路項目的牌照和支援服務。上司同意採用高雲長安為供應商，2016年1月至2017年3月間PSL向高雲長安發出29張採購單，總額3039萬元。PSL向高雲長安支付逾867萬元及98萬美元，折合逾1600萬港元。

【案件編號：HCCC375/23】