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醫健通下月推跨境健康紀錄 供港大深圳醫院

【明報專訊】政府推動跨境醫療融合，病歷「過河」為其中一環。醫衛局昨日公布下月15日起於港大深圳醫院試行醫健通「跨境健康紀錄」功能，長者前往該院使用醫療券接受服務前，可在醫健通下載過去3年電子病歷，另可在新設的「個人資料夾」功能儲存在該院求醫取得的醫療紀錄。醫衛局稱，運作成熟後會逐步擴至其他可用醫療券的大灣區醫療機構。

長者可申3年病歷 可授權家人代勞

前往港大深圳醫院使用醫療券的長者，下月15日起可透過手機程式（App）「醫健通」申請過去3年病歷，家人亦可使用程式中「照顧者」功能代其申請。系統核實長者授權後，醫健通App將收到「檔案二維碼」和「密碼二維碼」，長者於該院就診時出示二維碼，便可開啟及瀏覽病歷。

醫衛局稱新功能採用多重認證，而系統核實和準備病歷一般需時不超過72小時，長者若在擬於該院就診前3天提出申請，便可確保就診時電子健康紀錄已準備就緒。

增「個人資料夾」 可存境外醫療紀錄

醫健通App亦將開通「個人資料夾」功能，儲存使用者從不同途徑取得的醫療紀錄，例如境外醫療機構病歷，可集中保存及方便使用，包括供獲用戶授權的香港醫護機構在跟進護理時通過醫健通系統取覽。

局方稱，市民現已可透過醫健通隨時取覽藥物紀錄、敏感及藥物不良反應、就診紀錄等重要資料，新功能則容許港大深圳醫院醫護在授權下瀏覽更全面紀錄，包括診斷及醫療程序和臨牀摘要等，以輔助診斷。

相關字詞﹕病歷 醫健通 跨境醫療 醫務衛生局

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