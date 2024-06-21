3議員晤官員 倡設高危照顧者名冊

函陳國基 籲推跨部門協作

「推動照顧者為本政策小組委員會」已解散，曾任副主席的林素蔚及委員狄志遠和江玉歡昨與政府代表會面。為及早識別高危個案，他們建議開發簡易評估工具予醫療、社福、學校及民政系統使用，並建立高危照顧者名冊，整合多方評估數據並分析，為政策制訂和服務規劃提供依據，同時設三層介入模式，涵蓋預防及教育、輔導及支援、治療及康復。

被問如何處理名冊私隱問題，狄志遠以醫健通為例稱，醫健通容許公私營醫院取覽病人資料，有助改善病人情况，而他強調原則必須是自願，「不是說把你的資料自動發放給不同部門，我們不是這個態度」。狄另提議改善公共空間，如在圖書館設咖啡店等讓照顧者紓壓。

林素蔚建議以跨部門個案經理模式幫助有需要家庭，個案經理可以是社工或護士，為個案做評估及轉介不同部門跟進，而考慮到個案經理需局方統籌及牽涉不同事宜，期望政府成立跨部門小組處理。她引述勞褔局代表回應，稱個案數據跨部門使用牽涉私隱條例、服務使用者意願及保密性，局方會適時考慮。

江玉歡樂見局方對建議持正面開放態度，惟她認為政府對照顧者的定義不夠清晰，未能清楚識別其需要，期待政府有長遠照顧者策略。