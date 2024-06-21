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伊院插錯喉 醫局擬檢視指引 初步發現護士有跟從 插後採樣結果符指標

【明報專訊】伊利沙伯醫院骨科病房61歲男病人被插錯鼻胃喉至支氣管，兩日後被發現，情况危殆。醫衛局長盧寵茂昨稱插錯胃喉非首次發生，相關程序已有清晰指引，醫護「不應該不知道」。據悉，醫管局初步發現涉事護士有按指引插胃喉，採樣酸鹼測試結果符合指標，局方將檢視指引需否改善。翻查資料，公院上次出現類似事故後，調查結果指酸鹼檢驗結果或令人誤信胃喉位置正確，已建議檢視。有病人權益代表建議醫護定期監察病人，不應過度依賴檢驗結果。

盧寵茂昨稱對事件感難過和遺憾，向事主及家屬致以深切慰問。他強調插胃喉有清晰指引，若調查發現涉人為因素，將盡快處理。據了解，兩名涉事護士屬註冊護士職級，目前休假。

2019事故pH值相若 局方曾倡檢視程序

事主周日（16日）中午由護士置換新鼻胃喉，同晚另一護士認為需要重置喉管，並採樣檢驗酸鹼及聽診確認喉管位置，恢復輸注營養奶後再安排照X光檢查。據了解，醫管局臨牀指引要求插胃喉後聽診確認位置，並須從喉管抽取樣本檢驗酸鹼，確認是否帶有酸性胃液。據悉，該次酸鹼測試結果pH值約4，即帶酸性。

至於照X光，據悉醫管局臨牀指引未有強制要求，因病人有可能每日需多次重置胃喉，且部分老人院也需為長者插胃喉，故每次照X光不可行。

連同是次事故，醫管局2014年起出現至少3宗插錯胃喉事故，上次是2019年大埔那打素醫院六旬男病人被插錯胃喉至左肺，醫生因看錯X光未發現，病人最終不治。醫管局翌年於《風險通報》期刊稱，調查結果顯示當時採樣檢驗酸鹼pH值為4，令人誤以為胃喉置於胃部，建議檢視相關程序。

事隔兩日發現 醫生指疑點多

有不願具名的呼吸系統科專科醫生稱，插胃喉單靠「聽聲」不夠準確，前線一般依賴檢驗酸鹼結果。老人科專科醫生佘達明認為臨牀指引過去數十年行之有效，是行內標準做法，或較難改善，又稱事故仍有多個疑點，例如為何相隔兩日始發現插錯。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌說，理解難以每次插胃喉均照X光，改善指引未必容易，建議醫護多監察病人，尤其是剛插完胃喉。

廣華：組件故障致停電 非緊急手術今起恢復

另外，廣華醫院前晚電力故障，影響部分手術室電力供應，據悉涉事手術室位於去年中建成的新大樓。廣華昨日公布，初步調查發現醫院第三層備用電力的無間斷電源有控制組件故障，已要求承辦商調查及提交報告。承辦商已更換故障電力組件，該院預計今日逐步恢復受影響非緊急手術服務。

相關字詞﹕胃喉 盧寵茂 醫療風險警示事件 醫療事故 伊利沙伯醫院

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