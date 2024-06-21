「我要落去救老公」 工人阻事主下井不果

目擊事發經過的工人謝保光原安排下周二出庭作供，事主丈夫李金華認為毋須傳召謝出庭，昨由研訊主任讀出謝於2021年及2022年曾分別向警方及勞工署錄的口供。

綜合書面口供內容，2021年11月18日，工人謝保光在回流井20至30米外的污泥缸工作，早上曾見4男1女不認識的工人在回流井工作。下午3時，謝準備收工，約20分鐘後聽到事主在回流井口地面大喊「救命」，便與其他工友趕往該處。

捉事主手遭甩開 聞呻吟兩分鐘靜止

事主於地面不斷稱「要落去救我老公」，他馬上捉住事主的手，惟被甩開。其後，事主沒戴任何防護裝備爬梯落井。謝後來離開井口協助取風機，返回時已不見事主蹤影。謝望入井內見平台處有人影，但燈光昏暗看不清，遂對井內大叫「阿姐，阿姐，應我啦！」，後聽到一把女聲叫「呀呀呀」，呻吟聲於兩分鐘後停止。

謝於2022年向勞工處錄取口供表示，曾在回流井嘗試阻止事主，稱「入面好危險㗎，唔好入去呀」，一度在井口邊伸手入井捉住事主的手及衣服，惟她當時用力揈開，稱「我要落去救我老公」，謝再度勸阻「唔好落去啦，你救唔到佢㗎喇！」同場的渠務署職員亦有一同阻止，但她最終沒理會勸阻。

（死因研訊）