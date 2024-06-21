硫化氫入井 勞處報告指承辦商疏忽 施工前未通知渠署關離心機 未有效阻隔毒氣

事主王喜梅（終年46歲）2021年11月18日在小蠔灣污水處理廠工作時死亡。勞工處職業環境衛生師布秀文昨引述該處調查報告指出，離心機運作後會產生脫水污泥及回流液，回流液會經喉管流往回流井，喉管內設兩個閘掣，若關上閘掣即可截停水流。布稱，承辦商有責任通知負責主管當日工程，並要求渠務署職員關閉離心機或喉管，控制室當值主管則要監視工程；惟案發時主管因不知有工程進行，終確認開啟離心機，導致有毒氣體泄漏。

布續稱，若硫化氫濃度高於1000ppm（百萬分率）可致即時昏迷，硫化氫監察器顯示，案發當日下午4時硫化氫濃度突然升超過1000ppm，涉事承辦商東主兼事主丈夫李金華送院後被診斷為硫化氫中毒。

勞處案發後視察 未見入口貼警示

布又引述報告稱，案發後，布到場視察周邊環境發現，回流井入口並無張貼風險評估報告、證明書及警示，她強調工人有責任設置安全設備以避免風險，但承辦商並無設置防撞裝置避免工人從高處墮下等措施。

勞工處在報告提出建議（見表），布表示，承辦商應該主動聯絡當值主管要求關閉離心機及喉管，工人及渠務署職員則應該負責上鎖及掛上警告標籤警示，以阻止液體或氣體流入回流井中。死因裁判官周至偉質疑，由渠務署職員負責上鎖掛牌相當合理，但工人並非負責管理設施及操作機器，認為建議加強雙方溝通應更為合適。

渠署：工人未戴安全帽呼吸器

時任渠務署副署長、現正退休前休假的徐仕基作供稱，渠務署因應意外，在事後成立7人獨立調查小組，由他擔任主席，調查報告於2022 年完成。徐仕基在庭上引述報告，稱根據指引若有工人在密閉空間工作，待命人員任何情况下都不應進入密閉空間，並在地面充當聯絡角色，惟事件中的待命人員即鍾偉民及梁炳根，兩人均先後進入回流井。徐稱，涉事工人未有佩戴安全帽安全繩及呼吸器，亦只有工人林向陽帶上能夠檢測人體動靜的「懶人鐘」。

徐續稱，承辦商工程開始前會把風險評估報告交予渠務署檢核，而工人在當日施工前也應重新評估。調查發現，當日回流井底有水源流出，工人施工時必須佩戴呼吸器及安全繩，而不是涉案風險評估所指的「按需要」佩戴。徐稱，負責風險評估的王喜梅未有在施工前重新評估環境，以致安全措施未具針對，涉案監工陳偉樂巡查時亦於檢測表上填寫工作環境沒有改變。徐認為若工人有佩戴合適的防護設備，今次事件可以預防。案件押後下周二作結案陳辭。

【案件編號：CCDI 1053/21】

明報記者

（死因研訊）