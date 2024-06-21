警檢店舖所有手機 認未曾問屬被告否

警員劉德培繼續作供，稱警方2020年1月17日在長沙灣「3C維修工作室」拘捕被指屬無名組織的賴振邦，劉稱他檢取店內所有手機和平板電腦，但無問過哪部屬於賴，也不知賴身上沒攜手機。賴的代表大律師是香媛盤問中質疑劉為何沒提問賴，劉承認此事重要，但他專注處理大量證物，忽略要詢問賴，亦無問及電子裝置是否屬於顧客。劉供稱沒就手機內有賴的生活照做紀錄，是香媛指劉根本沒看過手機內容，劉否認。

否認檢現金阻「黃店」營運

對於劉稱他依指示檢取店內全部現金，是大狀提出劉見到現場卡片顯示政治立場、認為該店屬「黃店」，遂檢取現金欲阻礙店舖營運；劉不同意。是大狀續指劉檢取證物後手持一瓶滴露「想灌」賴飲用，惟因賴郁動身體而未能服下；劉不同意。

辯方其後展示照片指店內有嬰孩圍欄，問劉德培知否賴未婚，賴的胞姐及姐夫張堅順是該店員工，故放置護欄；劉稱不知情。無名組織、從犯證人彭軍壕早前供稱，張堅順曾赴台灣軍訓，同謀吳智鴻安排張聯絡和接載槍手。

另一邊廂，警員白智峰供稱他1月17日在沙田拘捕張堅順及帶他返住所搜屋，白智峰昨確認張叫妻子致電「阿邦」找律師不果，後來白得知張妻是賴振邦胞姐，但不知張堅順夫婦在「3C維修工作室」兼職，只知張任貨車司機。

否認要求除褲恐嚇被告「招供」

警長張錦麟（音譯）作供被問及同月19日到警署與賴振邦的會面，張稱只與一名同袍見賴了解背景，包括他與其他被捕人的關係，有否加入政黨或不知名組織等，賴當時無回覆。是大狀指出，張與5名警員曾要求賴脫剩內褲，恐嚇要他說認識涉事人物，否則「一定整到你（賴）坐十幾碌（年）」；有警員用子彈摩擦賴的身體，拔他的頭髮放在一袋子彈內，令子彈沾染其DNA，警員又推賴撞牆；張一概不同意。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）