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中大研「聰明導彈」治鼻咽癌 稱較化療更低價有效 盼4年後臨牀測試

【明報專訊】鼻咽癌大多與感染EB病毒有關，中大醫學院與美國傑克森實驗室合作利用EB病毒作治療標靶，運用信使核糖核酸（mRNA）技術研發俗稱「聰明導彈」的新鼻咽癌藥物，殲滅攜帶EB病毒的癌細胞。研究團隊稱新藥比化療等方法更高效率及少副作用，藥物價格亦較低，目標4年後開始人體臨牀測試。研究結果已於國際期刊《自然通訊》發表。

鼻咽癌是華南地區常見癌症，有「廣東瘤」之稱。香港癌症資料統計中心2021年數據顯示，鼻咽癌在男性常見癌症類型排第九，死亡率排第十。早期鼻咽癌的5年相對存活率可超過90%，晚期則少於50%。中大醫學院病理解剖及細胞學系教授羅國煒說，鼻咽癌致病因素包括遺傳、環境因素，以及EB病毒感染，而全球超過95%人口曾感染EB病毒，但通常無症狀，感染後會潛伏人體細胞內。

採mRNA技術 專攻EB病毒

鼻咽癌一般治療方法包括電療、化療及免疫療法，由於鼻咽位處頭顱內，較難做切除手術。中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授曾智敏指出，EB病毒進入細胞會維持「潛伏狀態」，變得不活躍，新藥物的「脂質納米顆粒」擔當激活劑角色，「引爆」體內EB病毒，令病毒在裂解過程中死亡。她說研究結果顯示，新療法可有效並安全地抑制腫瘤生長。

小鼠測試見效 料副作用較少

曾智敏解釋，新藥的非學術名稱為「聰明導彈」，藥物可去到身體不同細胞，包括正常細胞，但只會在有EB病毒感染的癌細胞「爆炸」，病毒進入裂解機制後誘發抗原的免疫反應，引發人體的免疫細胞攻打癌細胞。她說，目前在小鼠模型初步證實該藥治療有成效，正積極推進人體臨牀試驗，期望4年後進入第一期臨牀試驗。

羅國煒說，已有外國研究嘗試利用mRNA技術治療肝癌等多種癌症，今次團隊嘗試將新技術用於鼻咽癌治療，在小鼠模型亦取得滿意成果，且沒產生抗藥性，新藥亦有高特異性，會針對攜帶EB病毒的癌細胞，相比化療等治療方法，預計副作用會較少。他又說，新藥同時配合免疫療法可達到協同效應，令治療效果更佳，未來或可擴展應用在其他與EB病毒相關的癌症。

至於價格，羅說很多時藥物價錢並非取決於生產成本，而是研發過程，「以前啲藥咁貴，係因為藥廠要試幾十萬種化合物」，但今次研發「目標好清楚」，預計售價會較傳統標靶藥物便宜。

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