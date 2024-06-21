朱銘美術館：康署通知雕塑需修護 已供建議

康署：搭圍板因地面不平 雕塑金額須保密

康文署昨稱，因原有雕塑位置地面不平，為公眾安全，於施工現場搭建圍板；至於購入該雕塑金額，署方稱基於商業交易合約條款，必須保密。康文署前日首次回應查詢時亦提及雕塑結構出現安全隱患，惟未交代詳情，但稱朱銘美術館知悉署方就雕塑品的修復工作。

朱銘美術館昨回覆稱，收到康文署來信告知雕塑修護工程及細節，館方亦提供修護建議作參考，但該館未提及何時收到康文署通知及修復細節為何，着記者如有其他問題可查詢康文署。

翻查資料，台灣朱銘美術館前亦有同名雕塑展示，據館方網上典藏簡介，該雕塑屬2002年作品，材質為銅，以10個人物組成，除了服裝鮮艷，配件亦是重點，透過拿傘、講電話或背背包等不同姿態，營造出前後交錯、疏密不一的層次感。介紹又稱雕塑是園內唯一可觸碰的展品，設於美術館門口是盼令遊客「產生共鳴的親切感」。

對比網上圖片，兩套雕塑有些微差別，在港兩個黃雨衣人物均穿黃鞋，台灣則其中一個穿白鞋。美術館於網上有售該雕塑複製品，長、寬、高分別為72×18.5×19.4厘米，每件新台幣5.5萬元（約1.3萬港元），複製品為手工製造，以鉛錫合金材質製成。