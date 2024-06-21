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港聞

港聞二

女子反悔拒運毒遭索錢 串謀勒索父「贖金」

【明報專訊】女子貪圖數萬元報酬為毒犯從泰國帶毒回港，但到埗後「縮沙」，被要求賠償30萬元。該女子遂串通他人訛稱在外地遭禁錮，要求父親代為支付款項，其後勒索金額升至250萬元。警方接獲父親報案後展開調查，以涉嫌「串謀勒索」及「刑事毁壞」拘捕該女子及登門追債、淋油的3名男子，年齡26至37歲，全部被帶署扣查。

女子就逮 3男登門追債淋油同被捕

新界南總區重案組總督察庾博瀚表示，根據警方調查，該名37歲無業女子為數萬元報酬，被販毒集團招攬到泰國運毒回港，上月底獨自搭飛機到東南亞，但到埗後反悔，沒按協定偷運毒品返港，販毒集團於是向她索錢彌補損失。女子無力支付，遂串通他人訛稱在海外遭禁錮，勒索家人。

5月29日，該女子致電父親，訛稱在泰國遭非法禁錮，同時有一名集團成員要求其父為女兒還款，否則不會釋放她，父遂報警。新界南總區重案組接手調查，發現除上述勒索電話，集團另有成員到父親寓所收債，聲稱其女兒欠債30萬元，之後兩度登門淋紅油。父親其後聯絡女兒，得知她早前答應收酬販毒，但沒將毒品帶返港而被要求還錢。

父屢遭催還錢 30萬變250萬

庾博瀚稱，該父親不斷收到販毒集團來電催促還錢，並將金額由30萬元升至250萬元。警方確認該女子本月18日已安全返港，拘捕3名涉嫌曾到報案人寓所收債及淋紅油的人，並在其中一人的寓所檢獲小量俗稱「太空油」的麻醉劑和大麻花。警方會繼續追捕其他涉案者。庾博瀚提醒，違法事情一旦開始便難以全身而退，呼籲市民切勿參與犯罪活動。

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