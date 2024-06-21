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曾膺「最佳警員」 警狎鄰家7歲童罪成還押

【明報專訊】35歲已婚男警涉進入鄰居單位摸7歲女童胸部，經審訊後，昨於粉嶺裁判法院被裁定非禮罪成。裁判官批評被告以檢查煤氣為藉口，懷不軌企圖進入女童寓所，而執法人員犯案後果比一般人嚴重。被告還押至7月5日判刑，以待索取背景報告及事主創傷報告。

庭上透露，被告梁桂鋒（圖）曾隸屬西九龍警區衝鋒隊及機動部隊，表現受上司讚賞，獲頒最佳警員證書。辯方求情稱，被告工作表現良好，本案源於女童X按門鈴求助，被告並非有預謀、猶如「等待獵物」犯案，僅在精神壓力下犯事。

裁判官水佳麗綜合證供稱，X於2023年9月放學回家後無法開門，找被告求助，被告以聞到煤氣味為由進入X家，X稱遭被告摸胸和下體。水官表示，X母親確認離家前關上爐頭，被告發現異味的基礎成疑，相信被告僅以查看煤氣為藉口入屋。

水官表示，X作供時多次用「侵犯」字眼，可見她理解身體被侵犯，事後向母親說出事件，並無含糊其辭。水官提到，X形容對被告印象差，只是小童正常表達方式，不代表對被告有惡意，且X在辯方盤問下無動搖，堅稱被告一邊侵犯，一邊說「好鍾意你咁肥，我可唔可以摸多次？」，裁定X是誠實證人。

對於被告自辯稱當時專注照料受傷的3歲幼子，水官反駁醫療報告顯示其幼子受輕傷，病情未必如被告所說般嚴重。水官強調，被告事發後多次在單位外走廊徘徊，顯然知道「闖禍」後籌謀補救，若被告真的牽掛幼子，為何關注X家中的異味，「何來心力，如此殷勤擔心X呢？」，終裁定被告證供不可信，非禮罪成。

【案件編號：FLCC552/24】

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 非禮女童 休班警

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