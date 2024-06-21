「無海外法官不會死人冧樓」 林定國：但非無所謂 制度有好處

法治水平大部分歸功本地法官

《星島日報》及港台昨分別刊出及播出林定國的訪問，他提到本港回歸至今，海外非常任法官一直進進出出，「有人走、有人來」是十分平常；本港法治形象不應受一個人以偏概全的言論或基於某案而影響。他說，每年由終院處理的案件屈指可數，份額很小，故維持本港高水平法治的功勞，大部分歸於本地法官。翻查資料，司法機構日前回覆本報查詢表示，由2021年5月至今年5月，終院共審結53宗上訴案件，其中52宗有海外法官參與審理。

上訴庭上月就反修例歌曲《願榮光歸香港》批出臨時禁制令，影片平台YouTube其後在港封鎖32條相關影片，但部分類似短片仍繼續流傳。林定國否認「漏招」，強調禁制令不限於32條影片，只要廣播或表演相關歌曲，並帶有煽動目的或誤導他人以為歌曲是香港「國歌」，均違反禁令。他說，即使歌曲經改編，但實際上令人知道是相關歌曲，亦會違反禁令，「不要以為改一個歌詞、一隻字，或者一粒音就可逃避禁令」。

政府上周首度引用《維護國家安全條例》第89條，對羅冠聰及蒙兆達等6名涉干犯《港區國安法》罪行的被通緝者實施撤銷特區護照、禁止他人提供資金等6項措施。林定國說不應向明知屬潛逃者提供資金，認為市民可自行判斷，「明知道原來我畀完你之後，你會畀佢（潛逃者），咁咪間接（提供資金）囉，係咪呢個事實先？呢個你就要直接去判斷啦」，他認為有關判斷「唔係法律知識嘅問題，呢個一點同法律知識無關係」。