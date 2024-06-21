畫出青春 捱撞不治 樂天女生捐器官遺愛

應屆DSE生 做兼職上班出事

死者張詠嫻與父母及胞弟一家四口居於天水圍。張母向傳媒表示，女兒乖巧懂事，剛考畢文憑試，已準備多個課程的面試，周一事發時正前往機場做兼職。張父稱，女兒周日才買蛋糕與家人慶祝父親節，詎料翌日即遇事故。張氏一家為基督徒，父母盼女兒可回到主身邊，身體器官可以幫助別人，遺愛人間。

Ig以畫寄意 有參加歌唱比賽

張詠嫻生前愛畫畫，在Instagram開設專頁分享畫作和抒發心情，包括面對溫習壓力時如何自處、活在當下的人生觀。最近一幅畫作於3月27日上載，畫中少女在藍天白雲前面露歡顏，並寫上生日快樂，帖文提到是送給自己的禮物，「迎接新一歲，能夠每日開開心心，做個開朗嘅人已經足夠」。另一個人帳戶則見她參加歌唱比賽的片段。不少朋友、網民在帖文下留言，希望事主安息，「做個快樂小天使」。

師長讚好學生 多才多藝

張詠嫻就讀屯門仁愛堂陳黃淑芳紀念中學，該校副校長陳家俊形容她是好學生，成績中上，多才多藝。他說全校學生正在考試，校方已透過班主任向同學交代事件，識別情緒受困擾者，並輔導與張相熟的同學。校方發新聞稿稱，全校師生對事件感難過及悲痛，校方為家屬提供援助及慰問，並安排教育心理學家、社工及教師輔導情緒受困擾學生，已提醒家長在未來數周留意子女情緒。

事發周一下午1時許，27歲姓鍾男子駕駛Tesla電動私家車，由天福路往流浮山方向駛至港鐵天水圍站對開交通燈位時撞倒張詠嫻。鍾被暫控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件已於前日在粉嶺裁判法院提堂。

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