【Emily】議員問規管彈牀遊樂場 文體旅局：跳彈牀屬「人類行為」難當體育

麥美娟籲遊樂場跟廠商指引

民青局長麥美娟回應嗰陣就重申現有制度，但就未有交代會唔會加強監管。佢話，各個體育同遊樂場所嘅性質不盡相同，如果屬於體操用途就要遵守相關體育總會指引，又話經營者可以參考彈牀生產商發出嘅安全指引。

多個議員認為跳彈牀屬於運動項目，建議文體旅局介入規管。劉震話係咪規管跳彈牀可以討論，但認為質詢提及嘅彈牀遊樂場並唔係正式運動，不宜以體育角度處理。「正如駕駛行為如有安全需要，唔會引用賽車規例限制行為；如果步行產生危險，要做交通安排，我哋都唔會用競步體育項目規管形式。」

另外，民建聯顏汶羽口頭質詢問「交通安全城」嘅工作成效。運輸及物流局長林世雄話，舊年4個「交通安全城」總使用人數逾25.8萬，按年增加超過七成，又話正探討喺「交通安全城」設道路安全議會嘅吉祥物「留心蛋」，吸引市民打卡，同埋增設虛擬實景（VR）遊戲等。