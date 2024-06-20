明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】議員問規管彈牀遊樂場 文體旅局：跳彈牀屬「人類行為」難當體育

【明報專訊】舊年本港發生跳彈牀意外，兩個少年受傷。民建聯議員梁熙噚日喺立法會口頭質詢，關注會唔會加強規管彈牀遊樂場，包括設立發牌制度。多個議員認為跳彈牀係體育項目，建議文體旅局規管，不過文體旅局副局長劉震就認為跳彈牀只係屬於「人類行為」，超出體育範疇，「係咪所有人類行為因為有對應體育項目，就要由體育角度出發規管？呢個係未必合適」。

麥美娟籲遊樂場跟廠商指引

民青局長麥美娟回應嗰陣就重申現有制度，但就未有交代會唔會加強監管。佢話，各個體育同遊樂場所嘅性質不盡相同，如果屬於體操用途就要遵守相關體育總會指引，又話經營者可以參考彈牀生產商發出嘅安全指引。

多個議員認為跳彈牀屬於運動項目，建議文體旅局介入規管。劉震話係咪規管跳彈牀可以討論，但認為質詢提及嘅彈牀遊樂場並唔係正式運動，不宜以體育角度處理。「正如駕駛行為如有安全需要，唔會引用賽車規例限制行為；如果步行產生危險，要做交通安排，我哋都唔會用競步體育項目規管形式。」

另外，民建聯顏汶羽口頭質詢問「交通安全城」嘅工作成效。運輸及物流局長林世雄話，舊年4個「交通安全城」總使用人數逾25.8萬，按年增加超過七成，又話正探討喺「交通安全城」設道路安全議會嘅吉祥物「留心蛋」，吸引市民打卡，同埋增設虛擬實景（VR）遊戲等。

上 / 下一篇新聞

認騙金飾潛逃 蔡天鳳前夫囚42月 誘投資黃金呃629萬 官指處心積慮
認騙金飾潛逃 蔡天鳳前夫囚42月 誘投資黃金呃629萬 官指處心積慮
潛逃內地做生意 求情稱為賠錢
潛逃內地做生意 求情稱為賠錢
涉私吞鮑魚松露醬樣本 5食安督察控串謀盜竊
涉私吞鮑魚松露醬樣本 5食安督察控串謀盜竊
被指拘捕時逼飲滴露罵「曱甴」 屠龍案警否認
被指拘捕時逼飲滴露罵「曱甴」 屠龍案警否認
清洗機器疑未關機 消防到場未能拆開 點心師傅絞肉機夾手 人機齊送院
清洗機器疑未關機 消防到場未能拆開 點心師傅絞肉機夾手 人機齊送院
污水廠換喉女工亡 法醫料吸高濃硫化氫墮井溺斃
污水廠換喉女工亡 法醫料吸高濃硫化氫墮井溺斃
渠署工程師：事後模擬測試 井口地面硫化氫不高
渠署工程師：事後模擬測試 井口地面硫化氫不高
修例後致命工傷最高罰300萬 已判一案罰5萬 政府：無明顯不足
修例後致命工傷最高罰300萬 已判一案罰5萬 政府：無明顯不足
威脅斬死兒子刀架女兒 中年漢囚15月
威脅斬死兒子刀架女兒 中年漢囚15月
薦親屬公司中標 無報利益 經理認騙電盈附屬公司1600萬
薦親屬公司中標 無報利益 經理認騙電盈附屬公司1600萬
朱銘雕塑搬離 康署：修復見隱患 圍板已寫「修繕」 後再貼告示恰遮「黃衣人」
朱銘雕塑搬離 康署：修復見隱患 圍板已寫「修繕」 後再貼告示恰遮「黃衣人」
白樓芳園書室活化申1.3億 成本漲18.5%
白樓芳園書室活化申1.3億 成本漲18.5%
指院舍前線依賴外勞「不可逆」 林正財：本地工專業化「路不同」
指院舍前線依賴外勞「不可逆」 林正財：本地工專業化「路不同」
警接的士投訴增七成 9584宗57定罪
警接的士投訴增七成 9584宗57定罪
伊院胃喉誤插支氣管 六旬漢危殆 調查委會8周內交報告 專家：奶入肺可致命
伊院胃喉誤插支氣管 六旬漢危殆 調查委會8周內交報告 專家：奶入肺可致命
港大校委開會半小時 未提副校任命
港大校委開會半小時 未提副校任命
張翔函師生儼如自殺 知情者指勢頭在校委
張翔函師生儼如自殺 知情者指勢頭在校委
兩野豬深水埗出沒 漁署人道處理
兩野豬深水埗出沒 漁署人道處理
東九線擬勘查研究3年半 議員促加快
東九線擬勘查研究3年半 議員促加快
兩垃圾焚化爐足取代堆填 環署稱2035年達標 環團指影響減廢意欲
兩垃圾焚化爐足取代堆填 環署稱2035年達標 環團指影響減廢意欲
美國會回購債券涉歧視 有會員稱向平機會投訴
美國會回購債券涉歧視 有會員稱向平機會投訴
要求2000伙申報 收回99% 房協7邨12戶交屋 涉勵德沙頭角
要求2000伙申報 收回99% 房協7邨12戶交屋 涉勵德沙頭角
議員倡公布分區公屋輪候時間 房局：冇太大意義
議員倡公布分區公屋輪候時間 房局：冇太大意義
警涉三狎女童 准保釋下月裁
警涉三狎女童 准保釋下月裁
活在灣區：山姆開通港網購 選對配送慳更多
活在灣區：山姆開通港網購 選對配送慳更多
【Emily】陳學鋒嫌戙喺中環海濱篤眼篤鼻 要求改位 通風樓起喺地底？ 運輸局：唔實際
【Emily】陳學鋒嫌戙喺中環海濱篤眼篤鼻 要求改位 通風樓起喺地底？ 運輸局：唔實際
【Emily】海園保育基金 無人機×AI數馬蹄蟹
【Emily】海園保育基金 無人機×AI數馬蹄蟹
【Emily】暑假10紅日 小童免費搭九巴
【Emily】暑假10紅日 小童免費搭九巴
【Emily】孫玉菡上門游說無效 田北辰講明倡加虐兒知情不報罰則
【Emily】孫玉菡上門游說無效 田北辰講明倡加虐兒知情不報罰則