東九線擬勘查研究3年半 議員促加快

【明報專訊】政府將就東九龍智慧集體運輸系統勘查及設計，向立法會財委會申請約2.63億元撥款，立法會工務小組昨討論有關事項。當局稱，計及招標及批出合約，整個勘查及設計工作需約3年半，2026年會再就工程招標，預計2033年或之前落成。多名議員促加快進度，路政署長邱國鼎稱工程正式招標時，若營辦商表示能提早完工將獲「加分」，相信最終東九龍線有機會較原定2033年提早落成。邱又指勘查及設計工作需時較長，因屬本港首次引進新式公共運輸系統，當局要研究營運、管理、維修技術，以訂立一條新法規管理新系統。
路署：需時訂新法管新系統
當局早前向立法會交通事務委員會提交的勘查及設計費用估算約2.765億元，邱稱為盡快推展計劃，政府已就勘查及設計工作同步招標，由於回標價格低於原先估計，最終向財委會申請撥款費用較原估算低約5%，即減1400萬元至現時的2.625億元。
東九龍線全長約7公里，設彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及油塘東共8個站，當中約6公里為高架橋，馬游塘至油塘東為約1公里隧道，馬游塘將建車廠，將探討於車廠用地上蓋發展物業，資助財政。
選委界議員陳紹雄稱，留意到政府文件指馬游塘及油塘東之間隧道地質不確定，關注政府會否考慮不設隧道路段，改為全程高架橋；邱國鼎稱，如果不走隧道，就要經連德道、碧雲道，較狹窄及近民居，當局於勘查研究會再審視走線。至於彩虹東站會如何接駁港鐵彩虹站，邱稱新站位於港鐵站附近小巴站位置，料以約180米天橋連接。