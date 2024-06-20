東九線擬勘查研究3年半 議員促加快

路署：需時訂新法管新系統

當局早前向立法會交通事務委員會提交的勘查及設計費用估算約2.765億元，邱稱為盡快推展計劃，政府已就勘查及設計工作同步招標，由於回標價格低於原先估計，最終向財委會申請撥款費用較原估算低約5%，即減1400萬元至現時的2.625億元。

東九龍線全長約7公里，設彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及油塘東共8個站，當中約6公里為高架橋，馬游塘至油塘東為約1公里隧道，馬游塘將建車廠，將探討於車廠用地上蓋發展物業，資助財政。

選委界議員陳紹雄稱，留意到政府文件指馬游塘及油塘東之間隧道地質不確定，關注政府會否考慮不設隧道路段，改為全程高架橋；邱國鼎稱，如果不走隧道，就要經連德道、碧雲道，較狹窄及近民居，當局於勘查研究會再審視走線。至於彩虹東站會如何接駁港鐵彩虹站，邱稱新站位於港鐵站附近小巴站位置，料以約180米天橋連接。