港大校委開會半小時 未提副校任命

校長未批聘書 副校未履新

張翔昨傍晚一度離開校委會開會的鈕魯詩樓，本報記者向他詢問會否承認5名獲校委會委任的暫任副校長，以及為何會議在半小時內結束，他沒有回應，並奔跑折返大樓內。

獲校委會委任為暫委行政及財務副校長的工程學院教授田之楠，昨也有現身校委會開會的鈕魯詩樓，會後與校委石禮謙並肩離開。據悉，田是以工程學院代表列席校委會會議。校委會議決由首席副校長改任副校長的王于漸，則說沒有開會。

港大校委會在上月底在張翔反對下，通過委任5名新的暫任副校長，校委會及張翔事後先後發聲明隔空駁火。特首李家超最終宣布委任有調查性質的調研小組介入事件。

消息稱屬程序性質 時間短

校委會昨日下午4時召開特別會議，據悉會上處理上月委任暫任副校長風波會議而未及處理的議程事項，原先預計20多個議程大減至個位數字，會議在約25分鐘內完成。現場所見，校委會主席王沛詩及校長張翔均未經傳媒守候的正門出入鈕魯詩樓。約下午4時26分，各校委及田之楠等陸續步出大樓。被問及校長有否承認新的暫委副校長任命、會上氣氛等，田之楠及石禮謙沒有回應。

有消息人士解釋，今次會議只屬程序性質，故開會時間較短，也是正常。

兩名身兼議員的校委吳永嘉及陳振英昨未到港大開會，兩人異口同聲解釋，因要履行立法會議員職能，故沒有出席校委會會議。

教育局發言人回覆查詢說，局方知悉港大校委會昨日舉行特別會議。發言人重申，政府成立的調研小組正積極進行相關工作，會繼續按優次跟進，包括約見相關人士，釐清事實，協調內部溝通和加強彼此合作，以及按情况提出建議等。