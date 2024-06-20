伊院胃喉誤插支氣管 六旬漢危殆 調查委會8周內交報告 專家：奶入肺可致命

伊院昨稱病人需經鼻胃喉輸注營養奶，初步檢視後發現護士周日中午按照既定安排，為病人置換新鼻胃喉，同晚另一護士認為需要重置喉管，按既定程序抽取樣本作酸鹼測試及以聽診確認喉管位置，並恢復輸注營養奶，再為病人安排X光檢查。

護士換喉後病情轉差揭發

惟病人前日（18日）清晨情况突然轉差，醫生隨即為病人急救及安排支氣管鏡檢查，在病人左支氣管內發現鼻胃喉，醫生立即將喉管取出，並將病人轉往加護病房密切監察。病人現時在深切治療部留醫，情况危殆，醫療團隊繼續密切監察其臨牀情况及提供治療。

院方稱對事件感到十分難過，已約見病人家屬詳細解釋事件及致歉，提供可行協助，另已透過早期事故通報系統向醫管局通報事件，並會成立根源分析委員會，由廣華醫院行政總監鄧錦成擔任主席，調查事件成因，8星期內提交報告及提出改善建議。

老人科專科醫生佘達明指出，鼻胃喉通常用於多次中風、末期柏金遜症等病人，一般從鼻插入，經過喉嚨再到達胃部，由於喉管材質為PVC膠，需每隔28日更換一次。他稱，有3種方法確認鼻胃喉是否置入正確位置，包括打氣進鼻胃喉，檢查胃部能否聽到氣聲；抽取樣本作酸鹼測試；或做X光檢查。

佘達明指鼻胃喉插入喉嚨時病人會非常不適，若其仍有知覺，不排除會掙扎或嘗試拔喉等，令醫護換喉時有困難，「若病人不合作、頂住（喉管）的話，有可能進入肺部，就會有危險」。至於鼻胃喉誤插入支氣管有何後果，他說最嚴重可致死，因為奶比較黏稠，注入肺部會阻隔氧氣透過肺部進入血液，隨時有生命危險。