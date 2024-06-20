明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

伊院胃喉誤插支氣管 六旬漢危殆 調查委會8周內交報告 專家：奶入肺可致命

【明報專訊】伊利沙伯醫院昨晚公布一宗醫療風險警示事件。一名需接駁鼻胃喉餵食的61歲骨科病房男病人，於周日（16日）由護士更換喉管，病人約兩日後情况轉差，被醫生發現鼻胃喉錯誤置入左支氣管，情况危殆，留醫深切治療部。該院稱非常重視事件，會成立根源分析委員會調查，8星期內提交報告及提出改善建議。

伊院昨稱病人需經鼻胃喉輸注營養奶，初步檢視後發現護士周日中午按照既定安排，為病人置換新鼻胃喉，同晚另一護士認為需要重置喉管，按既定程序抽取樣本作酸鹼測試及以聽診確認喉管位置，並恢復輸注營養奶，再為病人安排X光檢查。

護士換喉後病情轉差揭發

惟病人前日（18日）清晨情况突然轉差，醫生隨即為病人急救及安排支氣管鏡檢查，在病人左支氣管內發現鼻胃喉，醫生立即將喉管取出，並將病人轉往加護病房密切監察。病人現時在深切治療部留醫，情况危殆，醫療團隊繼續密切監察其臨牀情况及提供治療。

院方稱對事件感到十分難過，已約見病人家屬詳細解釋事件及致歉，提供可行協助，另已透過早期事故通報系統向醫管局通報事件，並會成立根源分析委員會，由廣華醫院行政總監鄧錦成擔任主席，調查事件成因，8星期內提交報告及提出改善建議。

老人科專科醫生佘達明指出，鼻胃喉通常用於多次中風、末期柏金遜症等病人，一般從鼻插入，經過喉嚨再到達胃部，由於喉管材質為PVC膠，需每隔28日更換一次。他稱，有3種方法確認鼻胃喉是否置入正確位置，包括打氣進鼻胃喉，檢查胃部能否聽到氣聲；抽取樣本作酸鹼測試；或做X光檢查。

佘達明指鼻胃喉插入喉嚨時病人會非常不適，若其仍有知覺，不排除會掙扎或嘗試拔喉等，令醫護換喉時有困難，「若病人不合作、頂住（喉管）的話，有可能進入肺部，就會有危險」。至於鼻胃喉誤插入支氣管有何後果，他說最嚴重可致死，因為奶比較黏稠，注入肺部會阻隔氧氣透過肺部進入血液，隨時有生命危險。

上 / 下一篇新聞

認騙金飾潛逃 蔡天鳳前夫囚42月 誘投資黃金呃629萬 官指處心積慮
認騙金飾潛逃 蔡天鳳前夫囚42月 誘投資黃金呃629萬 官指處心積慮
潛逃內地做生意 求情稱為賠錢
潛逃內地做生意 求情稱為賠錢
涉私吞鮑魚松露醬樣本 5食安督察控串謀盜竊
涉私吞鮑魚松露醬樣本 5食安督察控串謀盜竊
被指拘捕時逼飲滴露罵「曱甴」 屠龍案警否認
被指拘捕時逼飲滴露罵「曱甴」 屠龍案警否認
清洗機器疑未關機 消防到場未能拆開 點心師傅絞肉機夾手 人機齊送院
清洗機器疑未關機 消防到場未能拆開 點心師傅絞肉機夾手 人機齊送院
污水廠換喉女工亡 法醫料吸高濃硫化氫墮井溺斃
污水廠換喉女工亡 法醫料吸高濃硫化氫墮井溺斃
渠署工程師：事後模擬測試 井口地面硫化氫不高
渠署工程師：事後模擬測試 井口地面硫化氫不高
修例後致命工傷最高罰300萬 已判一案罰5萬 政府：無明顯不足
修例後致命工傷最高罰300萬 已判一案罰5萬 政府：無明顯不足
威脅斬死兒子刀架女兒 中年漢囚15月
威脅斬死兒子刀架女兒 中年漢囚15月
薦親屬公司中標 無報利益 經理認騙電盈附屬公司1600萬
薦親屬公司中標 無報利益 經理認騙電盈附屬公司1600萬
朱銘雕塑搬離 康署：修復見隱患 圍板已寫「修繕」 後再貼告示恰遮「黃衣人」
朱銘雕塑搬離 康署：修復見隱患 圍板已寫「修繕」 後再貼告示恰遮「黃衣人」
白樓芳園書室活化申1.3億 成本漲18.5%
白樓芳園書室活化申1.3億 成本漲18.5%
指院舍前線依賴外勞「不可逆」 林正財：本地工專業化「路不同」
指院舍前線依賴外勞「不可逆」 林正財：本地工專業化「路不同」
警接的士投訴增七成 9584宗57定罪
警接的士投訴增七成 9584宗57定罪
港大校委開會半小時 未提副校任命
港大校委開會半小時 未提副校任命
張翔函師生儼如自殺 知情者指勢頭在校委
張翔函師生儼如自殺 知情者指勢頭在校委
兩野豬深水埗出沒 漁署人道處理
兩野豬深水埗出沒 漁署人道處理
東九線擬勘查研究3年半 議員促加快
東九線擬勘查研究3年半 議員促加快
兩垃圾焚化爐足取代堆填 環署稱2035年達標 環團指影響減廢意欲
兩垃圾焚化爐足取代堆填 環署稱2035年達標 環團指影響減廢意欲
美國會回購債券涉歧視 有會員稱向平機會投訴
美國會回購債券涉歧視 有會員稱向平機會投訴
要求2000伙申報 收回99% 房協7邨12戶交屋 涉勵德沙頭角
要求2000伙申報 收回99% 房協7邨12戶交屋 涉勵德沙頭角
議員倡公布分區公屋輪候時間 房局：冇太大意義
議員倡公布分區公屋輪候時間 房局：冇太大意義
警涉三狎女童 准保釋下月裁
警涉三狎女童 准保釋下月裁
活在灣區：山姆開通港網購 選對配送慳更多
活在灣區：山姆開通港網購 選對配送慳更多
【Emily】陳學鋒嫌戙喺中環海濱篤眼篤鼻 要求改位 通風樓起喺地底？ 運輸局：唔實際
【Emily】陳學鋒嫌戙喺中環海濱篤眼篤鼻 要求改位 通風樓起喺地底？ 運輸局：唔實際
【Emily】海園保育基金 無人機×AI數馬蹄蟹
【Emily】海園保育基金 無人機×AI數馬蹄蟹
【Emily】暑假10紅日 小童免費搭九巴
【Emily】暑假10紅日 小童免費搭九巴
【Emily】孫玉菡上門游說無效 田北辰講明倡加虐兒知情不報罰則
【Emily】孫玉菡上門游說無效 田北辰講明倡加虐兒知情不報罰則
【Emily】議員問規管彈牀遊樂場 文體旅局：跳彈牀屬「人類行為」難當體育
【Emily】議員問規管彈牀遊樂場 文體旅局：跳彈牀屬「人類行為」難當體育