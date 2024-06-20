明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

警接的士投訴增七成 9584宗57定罪

【明報專訊】的士服務質素近年備受關注，運輸及物流局長林世雄昨日回覆立法會書面提問，交代與的士相關的投訴、執法及檢控數據，當中警方接獲投訴近年持續上升，去年錄9584宗，較前年5673宗增近七成；警方過去5年就違規的士檢控共167宗，包括濫收車費、拒載等22項罪行，全數定罪，其中去年定罪57宗，較前年13宗增約3.4倍。

逾六成涉司機無禮兜路不當駕駛

運物局回覆顯示，警方去年接獲9584宗與的士相關投訴，逾六成涉及司機行為無禮不檢、兜攬乘客、駕駛行為不當等的「其他」投訴，第二多為「拒載」（15%），第三「濫收車費」（11%）。

運輸署去年接獲與的士相關投訴2544宗，包括濫收車費、拒載等，較2019年1305宗多95%。局方補充，由於投訴人可能同時向不同部門或機構提交投訴，運輸署與警方數據或重疊。

檢控方面，警方過去5年控告的士司機22項罪行，包括濫收車費、拒載等，全部167宗檢控入罪，單計去年佔57宗，較2020至2022年間的14宗、7宗及13宗為高。檢控數據不包括不小心駕駛、超速等不當駕駛罪行。

局方稱警方一直密切監察跟進投訴，如市民懷疑司機涉嫌拒載、濫收車資等，可記下司機姓名、車牌、時間地點等舉報，若證據足夠，警方必定執法；而運輸署接獲投訴後會展開調查，去信要求涉事的士之車主解釋，亦會向警方提供投訴的分析資料，以便警方跟進。

相關字詞﹕警方 的士服務 運輸及物流局 的士司機

上 / 下一篇新聞

認騙金飾潛逃 蔡天鳳前夫囚42月 誘投資黃金呃629萬 官指處心積慮
認騙金飾潛逃 蔡天鳳前夫囚42月 誘投資黃金呃629萬 官指處心積慮
潛逃內地做生意 求情稱為賠錢
潛逃內地做生意 求情稱為賠錢
涉私吞鮑魚松露醬樣本 5食安督察控串謀盜竊
涉私吞鮑魚松露醬樣本 5食安督察控串謀盜竊
被指拘捕時逼飲滴露罵「曱甴」 屠龍案警否認
被指拘捕時逼飲滴露罵「曱甴」 屠龍案警否認
清洗機器疑未關機 消防到場未能拆開 點心師傅絞肉機夾手 人機齊送院
清洗機器疑未關機 消防到場未能拆開 點心師傅絞肉機夾手 人機齊送院
污水廠換喉女工亡 法醫料吸高濃硫化氫墮井溺斃
污水廠換喉女工亡 法醫料吸高濃硫化氫墮井溺斃
渠署工程師：事後模擬測試 井口地面硫化氫不高
渠署工程師：事後模擬測試 井口地面硫化氫不高
修例後致命工傷最高罰300萬 已判一案罰5萬 政府：無明顯不足
修例後致命工傷最高罰300萬 已判一案罰5萬 政府：無明顯不足
威脅斬死兒子刀架女兒 中年漢囚15月
威脅斬死兒子刀架女兒 中年漢囚15月
薦親屬公司中標 無報利益 經理認騙電盈附屬公司1600萬
薦親屬公司中標 無報利益 經理認騙電盈附屬公司1600萬
朱銘雕塑搬離 康署：修復見隱患 圍板已寫「修繕」 後再貼告示恰遮「黃衣人」
朱銘雕塑搬離 康署：修復見隱患 圍板已寫「修繕」 後再貼告示恰遮「黃衣人」
白樓芳園書室活化申1.3億 成本漲18.5%
白樓芳園書室活化申1.3億 成本漲18.5%
指院舍前線依賴外勞「不可逆」 林正財：本地工專業化「路不同」
指院舍前線依賴外勞「不可逆」 林正財：本地工專業化「路不同」
伊院胃喉誤插支氣管 六旬漢危殆 調查委會8周內交報告 專家：奶入肺可致命
伊院胃喉誤插支氣管 六旬漢危殆 調查委會8周內交報告 專家：奶入肺可致命
港大校委開會半小時 未提副校任命
港大校委開會半小時 未提副校任命
張翔函師生儼如自殺 知情者指勢頭在校委
張翔函師生儼如自殺 知情者指勢頭在校委
兩野豬深水埗出沒 漁署人道處理
兩野豬深水埗出沒 漁署人道處理
東九線擬勘查研究3年半 議員促加快
東九線擬勘查研究3年半 議員促加快
兩垃圾焚化爐足取代堆填 環署稱2035年達標 環團指影響減廢意欲
兩垃圾焚化爐足取代堆填 環署稱2035年達標 環團指影響減廢意欲
美國會回購債券涉歧視 有會員稱向平機會投訴
美國會回購債券涉歧視 有會員稱向平機會投訴
要求2000伙申報 收回99% 房協7邨12戶交屋 涉勵德沙頭角
要求2000伙申報 收回99% 房協7邨12戶交屋 涉勵德沙頭角
議員倡公布分區公屋輪候時間 房局：冇太大意義
議員倡公布分區公屋輪候時間 房局：冇太大意義
警涉三狎女童 准保釋下月裁
警涉三狎女童 准保釋下月裁
活在灣區：山姆開通港網購 選對配送慳更多
活在灣區：山姆開通港網購 選對配送慳更多
【Emily】陳學鋒嫌戙喺中環海濱篤眼篤鼻 要求改位 通風樓起喺地底？ 運輸局：唔實際
【Emily】陳學鋒嫌戙喺中環海濱篤眼篤鼻 要求改位 通風樓起喺地底？ 運輸局：唔實際
【Emily】海園保育基金 無人機×AI數馬蹄蟹
【Emily】海園保育基金 無人機×AI數馬蹄蟹
【Emily】暑假10紅日 小童免費搭九巴
【Emily】暑假10紅日 小童免費搭九巴
【Emily】孫玉菡上門游說無效 田北辰講明倡加虐兒知情不報罰則
【Emily】孫玉菡上門游說無效 田北辰講明倡加虐兒知情不報罰則
【Emily】議員問規管彈牀遊樂場 文體旅局：跳彈牀屬「人類行為」難當體育
【Emily】議員問規管彈牀遊樂場 文體旅局：跳彈牀屬「人類行為」難當體育