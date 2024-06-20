警接的士投訴增七成 9584宗57定罪

逾六成涉司機無禮兜路不當駕駛

運物局回覆顯示，警方去年接獲9584宗與的士相關投訴，逾六成涉及司機行為無禮不檢、兜攬乘客、駕駛行為不當等的「其他」投訴，第二多為「拒載」（15%），第三「濫收車費」（11%）。

運輸署去年接獲與的士相關投訴2544宗，包括濫收車費、拒載等，較2019年1305宗多95%。局方補充，由於投訴人可能同時向不同部門或機構提交投訴，運輸署與警方數據或重疊。

檢控方面，警方過去5年控告的士司機22項罪行，包括濫收車費、拒載等，全部167宗檢控入罪，單計去年佔57宗，較2020至2022年間的14宗、7宗及13宗為高。檢控數據不包括不小心駕駛、超速等不當駕駛罪行。

局方稱警方一直密切監察跟進投訴，如市民懷疑司機涉嫌拒載、濫收車資等，可記下司機姓名、車牌、時間地點等舉報，若證據足夠，警方必定執法；而運輸署接獲投訴後會展開調查，去信要求涉事的士之車主解釋，亦會向警方提供投訴的分析資料，以便警方跟進。