指院舍前線依賴外勞「不可逆」 林正財：本地工專業化「路不同」

政府最新估算業界未來3年需填補8000名護理員空缺，林正財解釋是基於院舍最新需求、未來數年多間大型院舍建成等推算，並提到以往津助院舍不能輸入外勞，在特別計劃推行初期需時適應，後來申請增加，因此令最新推算需求亦增。

稱本地招聘近年無大起色

他認為要接受本地勞工短缺的現實，「願意入行的人都已入行」，過去一年本地招聘和培訓未見很大起色，院舍行業亦無專業職系，面對醫院職系競爭及勞動力下降，「大家都在爭（人）」。

林正財說，正為本地人才、特別是年輕人建構職業晉升階梯，「若輸入外勞做得好，我們應該有不同路徑給不同員工」，外勞集中做前線且不會獲晉升，本地員工則有升職途徑及薪酬較好。被問到是否代表長遠院舍前線要依賴外勞，他直言「長遠一定是，是不能逆轉」，香港勞動力正下降，且本地勞工長遠需走向專業化。

社署去年成立院舍康健服務人手檢討督導委員會，由林正財出任主席，林說今年底前會公布報告，正着手制訂新專業職系，暫定為高級保健員，將來或有新名稱，該職系會有獨立薪酬機制和職能。

工會反對輸勞8000 促減配額

勞聯轄下健康服務從業員協會和陪護服務從業員協會則發表聯合聲明，反對大幅增加護理員外勞配額，稱對消息非常震驚，本地員工十分不安。工會要求減少輸入配額，津院亦不應擴大輸入外勞，又表示應以不少於2021年個人照顧員的平均入職薪金1.9萬元作本地招聘，保障本地就業市場平衡和公平。