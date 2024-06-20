白樓芳園書室活化申1.3億 成本漲18.5%

發展局：倘獲批 明年2026年營運

發展局回覆查詢表示，活化計劃下非牟利機構獲選後需聘請顧問做詳細設計及勘探工地，做文物影響評估，以及準備招標文件以聘請承建商；視乎情况，獲選機構或需向城規會就項目建議用途申請規劃許可，其後當局會聯同機構向立法會申請撥款，施工翻新，上述前期工作一般需約兩三年。

局方又稱，芳園書室及白樓現均繼續開放公眾參觀。按目前進度，若兩者如期今年第四季獲批撥款，「創學芳園」和「國史教育中心悠悠館」分別預計於最早明年和2026年開始營運。

根據發展局最新提交的年度報告，芳園書室及白樓詳細設計大致完成，古諮會今年3月7日亦同意兩項目文物影響評估。發展局下周二將就兩項撥款申請諮詢立法會發展事務委員會。

馬灣的戰前學校芳園書室曾在第一期計劃被活化為博物館，2017年停運後由政府接管，未來將由香港基督少年軍接手，提供展覽、工作坊、STEM課程、免費導賞、公眾參觀開放日等。白樓則將由國史教育（香港）有限公司活化成學習中心，舉行展覽、導賞團、講座和教育工作坊等，宣揚香港歷史。

文化古蹟中心促問漲價原因

質疑歷史建築STEM教育不相容

張家榮認為，兩項目建設成本升幅甚高，除了通脹，議員應要求當局解釋哪些項目細節導致升幅。他稱芳園書室已活化過，升幅不應如此高，而推廣STEM教育與位於離島馬灣的歷史建築不相容，相信這與成本上漲有關。

同期計劃另有3個項目，包括景賢里將改成「景賢里‧養生殿」，推廣中醫藥，料2027年建成，建設成本約1.883億元（按2020年9月價格，下同）；大潭篤原水抽水站員工宿舍群改成「水圓地方」，提供自然體驗的幼兒教育，料2028年建成，成本約2.883億元；前北九龍裁判法院改成普及司法教育中心，名為「北九．將來」，料2026年建成，成本約1.605億元。

年度報告提到，大潭篤和景賢里施工前期工作已展開，前北九龍裁判法院則於今年第三季開始，會適時就上述項目的翻新工程申請撥款。