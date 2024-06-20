朱銘雕塑搬離 康署：修復見隱患 圍板已寫「修繕」 後再貼告示恰遮「黃衣人」

2017起展示 因損耗今年4月修復

由朱銘創作、2017年起放置香港文化中心外的雕塑作品《人間系列 — 排隊》近月被圍板圍封。據悉，上月底圍板仍顯示整組10個人形雕塑的圖片，上有「修繕工程進行中」字句；圖片近日被貼上灰色告示，告示剛好掩蓋兩個穿黃色雨衣的人物雕塑，引起網民揣測。告示列出作品名、藝術家名稱及「雕塑作品加固工程」。本報記者昨到現場觀察，發現圍板內的雕塑已被搬走，圍板上「修繕」及「加固」兩句並列。

稱朱銘美術館知悉 署方擁雕塑

康文署回覆本報查詢稱，雕塑經多年戶外展示，出現損耗，故今年4月底展開修復工作，包括修復缺損部分及做深層護理等，惟過程中發現雕塑結構「出現安全隱患」，現時正對雕塑做全面評估及制訂處理方案。

署方續說，雕塑是署方購置及擁有的藝術藏品，朱銘美術館知悉署方就雕塑品的修復工作。本報昨向朱銘美術館查詢，截稿前未回覆。

江玉歡：倘拆件換色 不尊重藝術家

立法會議員江玉歡認為，若當局因各種原因而不喜歡該藝術品，應整個搬走，倘把藝術品拆件、重新上色等，都是對藝術家不尊重。她續指，如該系列作品被移走，政府亦應向公眾交代原因，以釋除市民不安及疑慮。

圍板引市民遊客注目

「街上設施維修在內地亦正常」

該雕塑的圍板昨仍引來不少市民及遊客注目。本地鋼琴維修師韋先生說，現在很多事件「都無法解釋原因，可能是當局有錢，就去修整（雕塑）」。來自深圳、因貿易來港一天的朱先生猜測會否因塗層剝落等原因維修，認為若要維修，數天就完成。朱又補充，街上設施維修在內地亦很正常，「亦不想了解、覺得很無聊，因為我們（來港）一天都有自己要做的事」。

翻查資料，康文署轄下藝術推廣辦事處2014年將《人間系列 — 排隊》納入收藏。作品為一組10件的青銅鑄模，人物造型各異，形態恍似排隊等候入館參觀。

2021年該系列雕塑曾被圍封，有指穿黃色雨衣的人物雕塑具政治意味，引起網民揣測，其後作品維持展出。

朱銘雕塑作品以《鄉土系列》、《太極系列》及《人間系列》較聞名，部分作品散見香港各處，包括中大百萬大道烽火台的《仲門》、中環交易廣場外的《太極》、香港演藝學院門外的《太極系列：單鞭下勢》等。

朱銘2014年2月曾來港出席「刻畫人間——朱銘雕塑大展」，去年離世，享年85歲。