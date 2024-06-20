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港聞

港聞二

薦親屬公司中標 無報利益 經理認騙電盈附屬公司1600萬

【明報專訊】電訊盈科附屬公司男前經理被指隱瞞母親擔任一間供應商股東，他向公司提議使用該供應商，令公司發出逾3039萬元採購單。電訊盈科經內部調查後揭發事件，涉款1600萬元已全數歸還。前經理昨於高院承認一項欺詐罪，押後至今日求情。法官關注被告2017年首次被捕，2018年獲警方無條件釋放，2022年始被起訴，是否涉及檢控延誤。

岳母開公司 母唯一股東

案情指，男被告張倬敏（現45歲）於2014年擔任電訊盈科附屬公司PCCW Services Limited（PSL）經理，為公司網絡支援提供意見。被告的岳母同年成立高雲長安有限公司，被告母親為唯一股東。根據公司規定，員工須申報潛在利益衝突，惟被告案發時無披露家人和高雲長安的關係。

訛稱涉案公司授權分銷商

事發於2016年，被告向上司建議聘用高雲長安，以提供一個網路項目的牌照和支援服務。被告聲稱高雲長安是授權分銷商，上司遂同意採用高雲長安為供應商。從2016年1月至2017年3月間，PSL向高雲長安發出29張採購單，總額3039萬元。PSL向高雲長安支付逾867萬元及98萬美元，折合超過1600萬港元。

無按採購單提供任何服務

被告懷涉案公司提款卡

2017年4月，PSL內部調查揭發，高雲長安無按採購單提供任何服務，其中6張報價單疑由被告草擬，實際上高雲長安不是涉事項目的授權分銷商。被告被拘捕後，身上搜出高雲長安的銀行提款卡。

根據紀錄，PSL向高雲長安付款後，共逾342萬元匯入被告母親的帳戶，其中300萬元再轉入被告持有的帳戶，另有140萬元匯入被告妻子的帳戶。2018年6月，被告及妻子、母親等按照高院命令，將涉案逾1600萬元歸還PSL。

翻查資料，被告的母親李寶美（65歲）早前被控洗黑錢罪，已獲控方撤控。

【案件編號：HCCC 375/23】

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