威脅斬死兒子刀架女兒 中年漢囚15月

報稱無業的被告N.Y.C.（50歲）2023年4月30日在秀茂坪順利邨利康樓某單位干犯4罪。案情指，當日早上被告和兩名子女在家，被告在電話中與妻子因金錢問題發生爭執，被告指示兒子X為他列印文件，X照辦但把自己反鎖在廁所內，期間通知母親。被告持刀責罵X和拍門，揚言斬死他。警方到場後被告將刀架在女兒Y頸上，威脅若警方進來便會殺掉Y，最終警方噴胡椒噴霧將被告制服。

求情稱子女已原諒被告

女兒聞敲門聲鎖匙聲仍恐懼

辯方求情指出，被告案發時受思覺失調影響，懷疑妻子婚外情，案發後被告曾入住小欖精神病治療中心，妻兒搬離單位，又指被告重犯風險低，望法庭判處醫院令。辯方續稱，子女無受傷，現時已原諒父親。暫委法官香淑嫻回應醫院令不足以反映嚴重性，被告涉違反誠信。

法官考慮案件嚴重性和報告後，認為即時監禁是唯一合適選項，被告用刀威嚇兒女，更把刀架在女兒頸上約7分鐘，對二人而言必定是個可怕的經歷，尤其女兒當時僅11歲。法官續稱，被告女兒現時聽到鑰匙和敲門聲仍感恐懼，擔心被告回家。法庭同時考慮到被告案發時病况、獲妻女原諒和認罪而給予減刑，4罪部分刑期同期執行，共囚15個月。

【案件編號：DCCC 742/23】