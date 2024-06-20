修例後致命工傷最高罰300萬 已判一案罰5萬 政府：無明顯不足

8宗意外共111項檢控

議員質疑不循可公訴罪行程序

孫玉菡昨在立法會回應勞聯林振昇質詢表示，勞工處去年4月修例後至今年5月底，錄得29宗致命工業意外，當局就8宗個案向涉事持責者提出共111項檢控，其中1宗已審結，兩名非建造業工業經營東主被裁定違反職安健條列，循簡易程序下一般責任條文被控，被法庭各罰5萬元。

據了解，該案涉及去年5月青衣船廠致命意外，一名工人在金屬塔式通架上預備移動棚架時，從工作台墮地身亡，承建商為義榮有限公司及香港船廠有限公司。

周小松質疑不上訴難證決心

孫玉菡：判決無錯 不覆核

林振昇質疑修例後當局不曾循可公訴罪行程序檢控，循簡易程序個案亦只罰款5萬，是否仍符合增加阻嚇力的修例原意。勞聯周小松認為有關案件明顯輕判，因修例後以簡易程序提出檢控的「僱主一般責任條文」罰款上限增至300萬元，但該致命個案只罰5萬元，不解政府為何沒上訴，「如何證明有決心去打擊職安健罪行呢？」

稱實施兩年後檢視判罰再交代

孫玉菡稱就每宗個案向法庭呈交檢控要求時已清楚解釋新罰則，惟最終如何判罰、判罰金額由法庭決定。至於涉事個案，他稱與律政司商討後認為法庭判決無原則上犯錯，罰款金額無明顯不足，政府無有力理據，故決定不上訴或覆核。

孫玉菡稱，修例至今只約一年，個案很少，當局會於法例實施兩年後檢視個案判罰情况，再向立法會交代。