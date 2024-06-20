修例後致命工傷最高罰300萬 已判一案罰5萬 政府：無明顯不足

【明報專訊】政府去年4月修例調高職安健罪行罰則，勞福局長孫玉菡昨稱截至上月底勞工處就8宗致命工業意外引用新例，向涉事持責者提出共111項檢控，其中一宗已完成法庭聆訊，兩名涉案非建造業工業經營東主被法庭分別罰款5萬元。多名議員不滿輕判，質疑當局為何不提出上訴或覆核。孫玉菡稱曾就有關定罪個案與律政司商討，惟認為法庭判決無原則上犯錯，罰款金額無明顯不足，故未有上訴。
8宗意外共111項檢控
議員質疑不循可公訴罪行程序
孫玉菡昨在立法會回應勞聯林振昇質詢表示，勞工處去年4月修例後至今年5月底，錄得29宗致命工業意外，當局就8宗個案向涉事持責者提出共111項檢控，其中1宗已審結，兩名非建造業工業經營東主被裁定違反職安健條列，循簡易程序下一般責任條文被控，被法庭各罰5萬元。
據了解，該案涉及去年5月青衣船廠致命意外，一名工人在金屬塔式通架上預備移動棚架時，從工作台墮地身亡，承建商為義榮有限公司及香港船廠有限公司。
周小松質疑不上訴難證決心
孫玉菡：判決無錯 不覆核
林振昇質疑修例後當局不曾循可公訴罪行程序檢控，循簡易程序個案亦只罰款5萬，是否仍符合增加阻嚇力的修例原意。勞聯周小松認為有關案件明顯輕判，因修例後以簡易程序提出檢控的「僱主一般責任條文」罰款上限增至300萬元，但該致命個案只罰5萬元，不解政府為何沒上訴，「如何證明有決心去打擊職安健罪行呢？」
稱實施兩年後檢視判罰再交代
孫玉菡稱就每宗個案向法庭呈交檢控要求時已清楚解釋新罰則，惟最終如何判罰、判罰金額由法庭決定。至於涉事個案，他稱與律政司商討後認為法庭判決無原則上犯錯，罰款金額無明顯不足，政府無有力理據，故決定不上訴或覆核。
孫玉菡稱，修例至今只約一年，個案很少，當局會於法例實施兩年後檢視個案判罰情况，再向立法會交代。