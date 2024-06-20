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港聞

港聞二

渠署工程師：事後模擬測試 井口地面硫化氫不高

【明報專訊】研訊另一關注便是污水如何從離心機流向回流井，以及案發時硫化氫的濃度。渠務署高級機電工程師岑啟邦昨供稱，離心機將污泥脫水後，污水會經離心機處的水閘流向回流井。回流井內共設有兩個井、4個污水泵，而事主王喜梅身處的一邊井屬自動形式水泵，當井內污水達至一定高度，就會自動開啟、排走污水，認為水泵的螺旋葉片有可能能夠切斷手臂。

岑啟邦供稱，事發後，他曾於回流井做模擬測試，以推算案發當時位於井不同高度的硫化氫濃度。據法醫所述，1000ppm （百萬分率）屬高濃度硫化氫；而岑的測試結果顯示，井口地面錄到50ppm，而距離井底2米高的平台處濃度達800至900ppm。岑認為正常情况下50ppm不會令人暈倒，估計王喜梅因救人心切爬梯落井時接觸到濃度較高的硫化氫，而失去知覺並墮井的可能較高。

岑同意若監工巡查時發現工人未準備好安全措施，應提醒以及阻止其落井，但監工未必有需要留在現場監察工人佩戴安全設備。研訊主任詢問，監工會否需要把巡查紀錄記錄於流水簿中？岑回應「呢個係值得改善嘅地方嚟」。

渠署事後加強出入口管制 增配對講機

岑指出，渠務署事後改善，包括修改監工檢測表，提醒不同密閉空間風險程度的巡查次數。渠務署亦於2022年年尾加強出入口管制，並為全廠職員加配對講機，保安在工人到達時會以對講機通報，控制室職員會通知監工前來接待，同時透過閉路電視監察工人的去向，確保他們先前往控制室登記。岑續稱，工人須在控制室以其安全卡（綠卡）換取訪客卡後，方可內進，離開時再簽到取回各自的安全卡。

（死因研訊）

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