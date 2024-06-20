污水廠換喉女工亡 法醫料吸高濃硫化氫墮井溺斃

庭上證供顯示，事主王喜梅（終年46歲），於2021年11月18日在小蠔灣污水處理廠負責協助更換喉管工程，同日被發現倒臥井內，被送往北大嶼山醫院急症室搶救後，於下午5時58分被證實死亡。

事主失前臂 料水泵車葉打斷

案發時駐守於望后石消防局消防員黃寬亮稱，他於當日下午4時40分下井救人，發現一名女子浸在水深半米至一米的污水中，位置靠近抽水泵，她面部向下、左前臂缺失，沒有呼吸脈搏。黃留意到抽水泵會突然「郁一郁」，遂叫地面主管關掉水泵，救出傷者後曾數次到井中尋找其手臂不果。綜合救護及醫生證供，事主的心跳一直維持「一條線」，身上有泥濘及嘔吐物，搶救後不治。

法醫林百通於2021年11月24日解剖死者遺體，判斷死因是硫化氫中毒、胸肺受損及溺斃。林供稱，硫化氫可溶於污水中，而當污水及沉積物流動，會釋放硫化氫於空氣之中。低濃度的硫化氫會釋出臭蛋味，導致眼、鼻及喉嚨不適，中濃度可刺激肺部，造成肺水腫，而高濃度則會令人無法呼吸及暈倒。

解剖結果顯示，事主的血液中含有毒氣體硫化氫，濃度高於正常水平，含量與硫化氫中毒死亡的個案相若。林百通另發現事主的肺部有缺傷及血胸，推斷可能是其背部撞向地下，右胸傷勢與鈍物撞擊脗合，符合從6至8米高處跌落地面的情况。而從胸腔積水顯示有溺斃痕迹，亦可見王在水中時仍有呼吸。

林百通續稱，王的左上臂有創傷性截肢，截肢切口鋒利，推斷由相對薄及鋒利的水泵葉片造成；後來有左手掌殘肢送到化驗室，化驗結果顯示與王的DNA高度脗合，而其餘左手肘及前臂等部分則至今仍未尋獲。

據涉案協力貿易工程公司的工人早前的證供，他們在落井工作前曾使用四合一氣體偵察器探測井內有毒氣體含量，但機器顯示含量無異。涉案氣體偵測器由亞太工業安全設備售予協力。亞太工業助理銷售及服務經理黃麒峯供稱，偵測器能探測硫化氫、一氧化碳、氧氣及爆炸性氣體的濃度，含量超標時會發出聲響，機器會自動記錄開機探測結果，並儲存於公司數據庫中，即使電量不足亦不影響記錄功能。

偵氣機公司指無開機紀錄 事主夫：有開

黃續稱，涉案偵察器在2021年11月10日錄得電量不足的紀錄，而案發當日則無使用紀錄。事主丈夫兼協力東主李金華質疑，他當日曾啟動偵察機，而渠務署二級監工陳偉樂亦於事發時聽到機器響聲；黃稱「如果跟data，我哋抄落嚟嘅話冇（紀錄）」。周官詢問，亞太工業曾數次測試偵測器，但為何數據中並未見所有測試紀錄？黃回應「呢個我要再返去check番」。

【案件編號：CCDI 1053/21】

（死因研訊）