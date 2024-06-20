清洗機器疑未關機 消防到場未能拆開 點心師傅絞肉機夾手 人機齊送院

昨晨9時許，警方接報指土瓜灣道78號漢寶酒樓一名54歲姓吳女點心師傅在廚房遭機器夾住右手，消防接報後帶同切割工具到場拯救，醫管局亦派出流動醫療隊協助。惟營救個多小時後仍未能將機器拆開，女工清醒連同絞肉機登上救護車，送往伊利沙伯醫院治理，其丈夫及消防亦隨同到醫院，親友聞訊趕到現場了解。

任職8年 昨獨自廚房工作

據了解，事主於漢寶酒樓任職點心師傅已近8年，每周工作6天，昨日獨自在廚房工作，清潔絞肉機期間右手卡在絞肉機並受傷。現場消息稱，當時機器疑仍未關機。

警方事後到場調查，並向在場廚工了解事發經過，勞工處亦派員到場跟進。酒樓職員透過電話回覆稱女工正在醫院，暫不清楚情况。

粉嶺地盤工等開工暈倒不治

另外，昨早8時許，一名57歲元姓男工人在粉嶺安樂門街一個地盤內暈倒，由工友發現報警，事主送往北區醫院後證實死亡。據了解，事主當時正在地盤內等待開工，警方正調查事故，工友死因有待驗屍後確定，案件列作「送院時死亡」。

死者與女友青女士同住深水埗劏房，兩人相識7年，已計劃買樓結婚，惜天人永隔，她向傳媒表示難以接受事件，並憶述事發前一晚，男友叫她拉二胡，對方聽曲時睡着，翌日出門前一如以往囑咐她照顧好家中兩隻愛犬，詎料成遺言。