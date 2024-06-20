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涉私吞鮑魚松露醬樣本 5食安督察控串謀盜竊

【明報專訊】廉政公署前日落案起訴5名食環署食物安全中心衛生督察，指他們涉嫌濫用職權，沒有適當棄置食物檢測後未經使用的食品樣本，並串謀盜竊。廉署在5名被告的寓所檢獲逾80件未經使用食品樣本，包括罐頭鮑魚、白松露醬、法式蟹湯、日本米及多款意粉。5人同被控一項串謀盜竊罪名，已獲准保釋，今日在西九龍裁判法院答辯。

測輻射兩次 公帑購9萬元貨

5名被告年齡28至37歲，分別為陳映姍、林曉君、余鳳珍、劉承軒及李俊禧。廉署稱，他們案發時隸屬風險管理科食物進/出口組其中一個小組，負責檢測食品輻射。該組2022年中及2023年初就兩次食品輻射檢測，以公帑向5個食品進口商購買多款食品樣本，總值逾88,000元。

廉署早前接獲涉及食安中心人員購買食品樣本的貪污投訴而展開調查，發現5名被告測試前已計劃挪用剩餘的食品樣本，不打算遵守妥善棄置食品樣本及作相關紀錄的內部指引。廉署其後在5人的寓所檢獲逾80件未經使用的食品樣本。

食環：已採預防措施 廉署辦培訓

廉署表示，正檢視食環署相關工作程序，亦已為食環署所有負責相關檢測工作的員工舉辦誠信培訓。食環署發言人表示，因應廉署起訴該5名衛生督察，署方已暫停他們職務，另已採取額外預防措施，包括細化工作指引、改善流程，以及提升食安中心採購和記錄食物樣本的應用資訊系統。

相關字詞﹕食品輻射檢測 食安中心 廉政公署

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