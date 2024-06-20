涉私吞鮑魚松露醬樣本 5食安督察控串謀盜竊

測輻射兩次 公帑購9萬元貨

5名被告年齡28至37歲，分別為陳映姍、林曉君、余鳳珍、劉承軒及李俊禧。廉署稱，他們案發時隸屬風險管理科食物進/出口組其中一個小組，負責檢測食品輻射。該組2022年中及2023年初就兩次食品輻射檢測，以公帑向5個食品進口商購買多款食品樣本，總值逾88,000元。

廉署早前接獲涉及食安中心人員購買食品樣本的貪污投訴而展開調查，發現5名被告測試前已計劃挪用剩餘的食品樣本，不打算遵守妥善棄置食品樣本及作相關紀錄的內部指引。廉署其後在5人的寓所檢獲逾80件未經使用的食品樣本。

食環：已採預防措施 廉署辦培訓

廉署表示，正檢視食環署相關工作程序，亦已為食環署所有負責相關檢測工作的員工舉辦誠信培訓。食環署發言人表示，因應廉署起訴該5名衛生督察，署方已暫停他們職務，另已採取額外預防措施，包括細化工作指引、改善流程，以及提升食安中心採購和記錄食物樣本的應用資訊系統。