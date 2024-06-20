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認騙金飾潛逃 蔡天鳳前夫囚42月 誘投資黃金呃629萬 官指處心積慮

【明報專訊】28歲模特兒、譚仔創辦人媳婦蔡天鳳遭殺害碎屍，其前夫鄺港智於另一宗2015年的盜竊案棄保潛逃，涉及6項盜竊罪及一項沒有按照法庭的指定歸押罪。鄺港智昨在區域法院承認所有控罪，暫委法官張志偉提到，被告正因前妻被殺害一案被拘留，並指被告在案中先後誘騙6名受害人投資黃金，然後盜去他們的金飾共值逾629萬元，在處心積慮下犯案，考慮他認罪及已向受害人悉數賠償，判處監禁42個月。

假名網上識6人 謂轉售賺一成

被告鄺港智（28歲，無業）承認案情指出，2013年5月至2015年1月期間，他於網上討論區或社交媒體以不同假名認識6名男事主，並經常以電話對話或相約吃飯。其間被告會邀請事主參與他的黃金買賣生意，游說事主透過他轉售黃金便可獲得最高10%利潤。6名事主經不斷游說下答應投資，更有人不惜向親友及銀行借貸。

約事主陪入貨 稱助轉手後失聯

及後被告以相同手法盜去各事主錢財，即相約事主見面，陪同對方到金舖大手購入金飾。被告藉辭要見老闆或將金飾兌換成現金，着事主將金飾連收據交給他處理，並指示事主在附近等候。惟被告收到金飾後便失去聯絡，事主因而報警。涉案金飾為35條項鏈、31條手鏈、6個吊墜、13條金條和102顆金粒等，價值逾629萬元。

2015年2月，警方拘捕被告。同年8月被告在候審期間潛逃，在逃逾7年半後，至去年2月於新界一碼頭被警方截停，被搜出68萬元現金、5隻名貴手表、一條「勞斯萊斯」車匙、兩條「凌志」車匙、其兄長的護照及內地駕照等。

歷時近兩年 官：犯案時一直找對象

辯方稱，被告認罪及其後向各事主賠償，是有力求情因素（見另稿），張官認同可減刑，但被告犯案期間一直在尋找合適受害對象，並非一時貪念下犯案，而是經思量後依計行事，處心積慮下游說事主以博取信任，令事主願意交出金飾。在考慮以上因素後，判被告入獄42個月。

【案件編號：DCCC 313/15】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕沒有按照法庭的指定歸押 盜竊罪 鄺港智 前夫 蔡天鳳碎屍案

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