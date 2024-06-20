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活在灣區：山姆開通港網購 選對配送慳更多

【明報專訊】北上消費熱潮下，內地大型倉儲式超市成為港人「掃貨」熱點之一。本月初山姆超市推出網購直送香港的服務，最快可次日送達，惟未有提供網購滿額免運費的優惠。倉儲式超市貨品大多屬重量級的「家庭裝」，快遞送港所涉運費不少，若想節省運費，除貨比三家「格」出最抵集運費外，也可考慮內地網購平台推出的山姆商品包郵送港服務。

明報記者 劉敬華

目前山姆推出的香港跨境直郵服務，僅供會員使用，會員只需下載或更新官方手機應用程式（App），便可透過手機App揀選貨品，於下午1時前下單，次日可送達香港，支付方式可選AlipayHK、支付寶、微信支付、沃爾瑪禮品卡及雲閃付等（見表1）。至於運費，選擇於自提點自行取貨，首1公斤運費為18元人民幣，若選擇安坐家中待送貨上門，首1公斤運費則為30元人民幣，而無論選擇自取或派送上門服務，首1公斤後的續重運費均為每增加1公斤收取4.5元人民幣，即同一重量的訂單，選擇送貨上門只較自取多付12元人民幣。

下午1時前下單 次日可送抵香港

在官網下單直送，在運送時間上自然佔有優勢，但運費方面卻遜於市面上不少的集運服務。以順豐的「深港半日達」服務為例，送貨上門首3公斤運費為50元人民幣，其後每0.5公斤運費為5元人民幣（見表2）。又如DimBuy的無限配服務，提貨及派送首5公斤運費由54港元起，其後每1公斤運費由12港元起。

留意部分集運以「體積重」計運費

不過，比較集運運費時，除了留意是否設附加費，如派送住宅區的附加費外，更重要的是，留意運費會否以「體積重」計算，不少集運服務會針對體積較大而重量輕的貨品，將其體積折算為重量收取費用，在此情况下，即使消費者選購「輕磅」產品，也有可能因為產品體積較大，需要支付較高的運費，而山姆官方直郵運費計算則不涉體積重。

選用其他集運時還要留意，山姆的內地送貨服務類別及免運費優惠。現時山姆於內地送貨可提供3類服務，分別為最快1小時送達的「極速達」，購買可提供「極速達」服務的商品滿99元人民幣，可免首15公斤運費；另一種為下午4時前下單，次日送達的「全城配」，購買可提供「全城配」服務的商品滿299元人民幣，可免首15公斤運費；最後一種為針對高價商品而設的「山姆直送」，購買可提供「山姆直送」服務的商品滿299元人民幣，便可免首15公斤運費。若選用山姆的內地送貨服務，運送至集運商於內地的收貨點，貨品仍可享7天無理由退換貨服務，但港人須北上到店退貨。選用山姆香港跨境直郵，雖然不支援無理由退換貨政策，即需提出合理理由，如商品品質問題，方可退貨，但若山姆核准退貨，便會安排快遞上門取貨。

京東山姆宅配 毋須成為山姆會員

無論選擇山姆官方直郵，還是其他集運，消費者也需成為會員方可於官網購物，目前該超市的普通會員年費為260元人民幣，卓越會員年費為680元人民幣。對於並非經常北上消費的港人，或可考慮京東的山姆貨品宅配到港服務，港人只需將京東App切換至港澳版，便可在相關專頁選擇山姆商品，雖然貨品數量不及山姆官方App多及齊全，但毋須成為山姆會員，並且購買1件貨品也可包郵運送至香港，是另一可考慮的消費渠道。

[活在灣區]

相關字詞﹕大灣區GBA專題 山姆 香港跨境直郵

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