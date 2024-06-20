警涉三狎女童 准保釋下月裁

被告U.K.B.（現年27歲）被控於2019年12月某日、2020年7月某日及8月某日，在秀茂坪紀律部隊宿舍某單位非禮女童X。控方案情指，被告和X為同住親戚，被告涉嫌用手指篤X的臀部和摸X胸部。

辯：無法說出事發日

控：女童縱動搖仍誠實

辯方大律師吳伯乾在結案陳辭表示，X在盤問下無法說出其中兩項非禮罪的發生日期，證供可信性薄弱。辯方指法庭裁決要基於清晰時間和日子，惟X對事發日子的記憶模糊，法庭無法穩妥信納其說法，若依賴X證供定罪將非常危險。

辯方提及，「客戶指示係唔可以侮辱X」，但X供稱每次在半夢半醒、玩遊戲時遭被告非禮，或者有不明原因令X產生奇怪想法和精神情况，在審訊揑造證供。辯方又指，X遇事後無即時投訴，表現奇怪，「以細路女的角度，唔應該咁樣處理」。

控方回應稱，X確實在盤問下對控罪日子有動搖，但X承認不記得日期，仍是誠實可靠證人。暫委裁判官陳曉明聽畢雙方陳辭，將案件押後至7月15日裁決。

【案件編號：KCCC 3375/23】