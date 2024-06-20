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港聞二

議員倡公布分區公屋輪候時間 房局：冇太大意義

【明報專訊】房委會現時會每季公布公屋平均輪候時間，早前公布截至2024年3月底，一般申請者平均輪候5.7年，長者一人申請者平均輪候3.8年。立法會議員梁文廣提出口頭質詢，認為當局應定期公布4個區域，即市區、擴展市區、新界及離島的平均輪候時間，稱相信可協助申請者規劃未來。署理房屋局長戴尚誠昨在立法會大會回應稱，公屋平均輪候時間取決於多項因素，若按公屋選區或申請者類別細分，由於每組別所涉個案較少，計出輪候時間波動會較大，可能誤導申請者，數字「冇太大意義」。

戴尚誠表示，房屋署每月公布各分區不同家庭人數的最新公屋編配進度，更能協助申請者估算「上樓」所需時間。他以離島區為例，每年編配入住離島區的個案僅數十宗，若用作計算全年平均輪候時間，波動會較大。戴又舉例，市民取籌等候飲茶，知道現正叫號數字，就可大概知道輪候時間，過去3個月的平均輪候時間參考價值相對不大。

重整分區？ 戴尚誠：合併減輪候

民建聯陳恒鑌關注會否推出改善措施，例如重整公屋分佈區域，協助申請者更易獲編排心儀地區的公屋。戴指以往曾設較多可選擇區域，但輪候時間較長，稱由14個公屋分佈區域縮至4個後，輪候多於7年的個案大減。戴亦稱當局2023年9月起推出措施，編配公屋單位時加入考慮申請者原居地區，增加入住同區公屋機會，目前申請者獲編配鄰近地區的比率升一成，接受率亦相應提升。

新界公屋料較快獲編配

戴尚誠又說，去年公屋平均輪候時間年度分析顯示，新界區公屋申請者輪候時間，一般較市區或擴展市區申請平均短約1年，展望未來新公屋供應集中新界，預期輪候新界公屋者會較快獲編配單位。

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