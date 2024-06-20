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港聞

港聞二

要求2000伙申報 收回99% 房協7邨12戶交屋 涉勵德沙頭角

【明報專訊】管理約3.3萬個出租單位的房屋協會今年4月起擴大「富戶政策」範圍，受影響租戶須每兩年申報是否擁有香港住宅物業，倘買樓須於一個月內申報。房協總監（物業管理）潘源舫昨在電台及電視台節目表示，已要求約2000戶申報並收回約99%申報表，約10戶因超出家庭入息或資產限額，願意主動交回單位；另有兩戶申報持有香港住宅物業，現已遷出。消息稱，12戶主要來自7個屋邨，包括青衣偉景花園、葵涌祖堯邨、沙田乙明邨、土瓜灣樂民新村、大坑勵德邨、筲箕灣明華大廈及沙頭角沙頭角邨。

潘源舫昨早於商台《在晴朗的一天出發》表示，房協約3萬多個租約中，約一成多住戶受富戶政策影響，預計未來一年因有新屋邨建成，加上有調遷及重建戶簽訂新租約，估計受影響租戶將增至4000伙。他說，長遠目標是透過不同措施將富戶政策擴至涵蓋所有住戶。

查車查海外內地物業

潘昨早亦在now新聞《時事全方位》稱，會審查住戶持有的車輛價值及內地或海外物業。他指不論是否名車都會考慮其淨值，車輛淨值指已扣減折舊率、扣減未償還分期付款。潘又表明，如租戶海外或內地有物業，房協都會審查，惟因並非政府機構，並無直接渠道，但房協會接觸房屋署等相關部門尋求協助。

5個月150舉報 未擬設獎賞

潘又指出，去年全年共收到85宗舉報濫用公屋的個案，而今年首5個月已收到150宗，房協收到後會調查確認是否違反要求。房委會考慮效法「好市民獎」般於今年推出獎賞制度，舉報濫用公屋成功可獲3000元獎金；被問到房協會否跟隨，潘稱相信現有舉報渠道頗有效，暫未考慮設類似房委會的獎賞制度。

另外，被問到房協日後專用安置屋邨是否同納富戶政策範圍，潘稱新搬入租戶均受富戶政策影響，強調會確保公屋資源獲善用，房協對打擊濫用不會手軟。

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