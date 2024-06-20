美國會回購債券涉歧視 有會員稱向平機會投訴

平機會拒透露有否收投訴

在2021至2023年平機會收到234宗與《種族歧視條例》相關投訴，包括151宗非僱傭範疇投訴，佔65%，涉及提供貨品、服務或設施的歧視；其餘有83宗屬僱傭範疇投訴。平機會稱，市民若懷疑遭受《種族歧視條例》下的歧視、騷擾及中傷，可向平機會查詢或投訴。

持有美國會債券的非美國籍會員楊小姐（化名）日前向本報稱，美國會以30萬元面值回購債券，令她不僅損失約170萬元差額，若維持會員資格也要額外付150萬元。根據年報，截至去年6月底該會所共有2909名會員，52%持美國護照佔最多，其次持香港特區護照，佔19%。

本報上周向美國會電郵查詢，昨截稿前未有回覆。該會致會員信件列明債券條款有權回購債券，又稱透過精簡債券及該類會員數目，將更易管理各類會籍，相信能確保會員加入建基於「美國文化、友誼和社區價值觀」的會所。