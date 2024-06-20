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港聞二

美國會回購債券涉歧視 有會員稱向平機會投訴

【明報專訊】私人會所「美國會」本月向持有債券的會員致函，以現時資金充裕等為由，決定以面值回購債券償還債務；而非持「美國護照」的債券持有人，要再付150萬元維持會員資格，最遲8月底回覆。有會員投訴指做法不公道，引述有受影響者已向平機會投訴。被問到有否接獲相關查詢或投訴，平機會昨回覆稱不評論個案，根據會方保密和需要知情原則，不會透露有否收到個別人士或團體的查詢、投訴或詳情。

平機會拒透露有否收投訴

在2021至2023年平機會收到234宗與《種族歧視條例》相關投訴，包括151宗非僱傭範疇投訴，佔65%，涉及提供貨品、服務或設施的歧視；其餘有83宗屬僱傭範疇投訴。平機會稱，市民若懷疑遭受《種族歧視條例》下的歧視、騷擾及中傷，可向平機會查詢或投訴。

持有美國會債券的非美國籍會員楊小姐（化名）日前向本報稱，美國會以30萬元面值回購債券，令她不僅損失約170萬元差額，若維持會員資格也要額外付150萬元。根據年報，截至去年6月底該會所共有2909名會員，52%持美國護照佔最多，其次持香港特區護照，佔19%。

本報上周向美國會電郵查詢，昨截稿前未有回覆。該會致會員信件列明債券條款有權回購債券，又稱透過精簡債券及該類會員數目，將更易管理各類會籍，相信能確保會員加入建基於「美國文化、友誼和社區價值觀」的會所。

相關字詞﹕平機會 美國會

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