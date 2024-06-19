稱上司助解釋便「不是問題」 房署主任虛報巡查囚7月

租戶離世 揭發假家訪

被告李碧琪（現年52歲）已離職。控方案情指出，被告於2020年11月至2021年12月被派駐東涌滿東邨，要到滿康樓逾380個單位家訪，房署發現有租戶在被告家訪的日子已離世，遂轉介廉署調查。廉署發現被告提交的逾320份紀錄有問題，起訴被告19項樣本控罪，早前她被裁定其中18項罪名成立。

辯方昨進一步求情稱，被告被定罪後失去工作，不會重犯，案件影響其人生。至於報告指被告見感化官時態度迴避，欲降低事件嚴重性，她實際上想表達事情已發生，並解釋工作程序。

裁判官曾慶東判刑時稱，被告身為公務員，職責是按房署指示檢查住客有否違反租用條件，以確保公共資源用得其所。房署信任被告協助執行政策，被告必然違反誠信，雖然辯方指所有單位均無違反租用條件，對房署無影響，惟法庭不同意。曾官又稱，本案關鍵是被告沒履行職責，更上報虛假資料，並非行為有否實質影響；若非有租戶離世，本案難以揭發。

官斥無悔意

曾官提到被告會見感化官時支吾以對，一時推搪工作量過多，一時又稱疫情下租戶拒絕家訪，更甚者被告覺得即使有紀錄上的分歧，只要上司替她合理化便不是問題；被告審訊後被定罪，種種迹象顯示她沒有悔意，縱重犯機率不高，但案情嚴重，判她每罪囚7個月，同期執行。

【案件編號：WKCC 3508/23】