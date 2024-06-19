曾嘴焚化爐處理量增半 日燒垃圾6000噸 建期縮至4年

落成後東北堆填區停收都市垃圾

文件指出，石鼓洲焚化爐每日處理垃圾量約3000公噸，加上曾嘴的焚化爐，日處理量共約9000公噸，當第二座焚化爐運作後，新界東北堆填區將停止接收都市固體廢物。現時全港每日棄置堆填區的都市固體廢物約1.1萬公噸，減去兩座焚化爐啟用後的處理量，每日仍有約2000公噸垃圾需處理。環保署稱 ，除兩座焚化爐，亦會研究在北部都會區興建先進轉廢為能設施，為北都人口提供長遠廢物處理服務，惟文件未透露更多內容。

文件稱，政府於2022年公布計劃在屯門曾嘴中部煤灰湖發展擬議的I．PARK2，因應選址地理環境限制，初步設定處理量為每日4000公噸；為善用土地，政府最新建議處理量可增至約6000公噸。至於施工時間，參考專家團隊及內地大型垃圾焚燒設施企業意見，預計透過加快建築同步進行前期工作，可望較原估算時間提早約兩年完成。政府正研究能否在工程合約中加入經濟誘因，鼓勵承建商加快建築進度。

文件披露，政府現正準備環境影響評估，預計今年第三季提交。至於石鼓洲焚化爐，截至今年5月，項目的填海工程、海堤和防波堤的建造工程已大致完成，目標明年內投入運作。

環團稱第三座焚化爐無需要

綠惜地球認為，政府的《香港資源循環藍圖2035》中期目標是要把人均棄置廢物量減少40%至45%，即使計及人口增長因素，曾嘴焚化爐亦毋須擴大至每日處理6000噸垃圾，第三座焚化爐更是無需要，冀政府清晰交代曾嘴大增處理量原因。該組織續稱，政府提交的文件提到焚化6000噸垃圾會產生1200公噸爐底灰及200公噸飛灰需處理，認為與其投放大量資源焚化，不如加強減廢回收。

據環保署文件指，爐底灰經處理後，可用於製造低碳綠色建材，例如低碳水泥、非結構混凝土骨料和路基中間墊層骨料等，從而減少以堆填方式處理爐底灰；該署建議在標書中邀承建商提出具成本效益的回收方案，同時符合市場對低碳綠色建材的需求。

至於飛灰含較高濃度重金屬，需分開處理，環保署建議用水泥或化學品將飛灰固化後，於堆填區處理。