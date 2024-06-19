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港聞二

首5月679宗投訴警察

【明報專訊】監警會昨舉行公開會議，警方表示今年首5個月共接獲679宗須匯報的投訴，較去年同期712宗下跌5%。其中有關「疏忽職守」及「行為不當／態度欠佳／粗言穢語」投訴共佔總數逾九成；涉「毆打」的投訴則較去年同期多7宗，至31宗。投訴警察課高級警司陳憲鈞稱，大部分「毆打」指控來自涉及嚴重罪行的被捕者，包括暴力或毒品罪，又稱同期獲監警會通過的嚴重指控中，並無涉及「毆打」。

過半涉疏忽職守

據投訴警察課數字，今年1至5月的須匯報投訴中，過半涉及「疏忽職守」，有380宗；其次為250宗的「行為不當／態度欠佳／粗言穢語」。兩類投訴分別按年下跌1%及14%。另有16宗涉「濫用職權」，較去年同期增加4宗。

毆打31宗 多源自被捕者

監警會同期通過的「須匯報投訴」有643宗，有23宗為「證明屬實」及「未經舉報但證明屬實」；「撤回投訴」有290宗，佔45%，「無法追查」有223宗，「透過簡便方式解決」有74宗。另有14宗「無法證實」，13宗「並無過錯」，6宗「虛假不確」。

另外，政府本年進一步開放沙頭角禁區旅遊計劃，電子禁區證去年12月起可於網上申請，旅遊計劃於上周二（11日）亦開放至禁區居民及個人訪客。

警察總部行動部高級警司梁銘亮表示，電子禁區證系統已處理逾12.1萬宗網上申請，佔所有禁區證申請約74.5%，包括約7.3萬張旅遊禁區證。

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