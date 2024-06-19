滑翔傘退休警 崎嶇5小時救出不治

組織籲裝HKSOS助求救

據悉，74歲姓鄧死者為退休警署警長。消息稱，事主前日下午2時半與5名朋友到大東山玩滑翔傘，各人身上都有對講機，事主第一個出發，原預計飛往長沙泳灘方向，但起飛後不久懷疑被強風拉上雲層，吹向貝澳方向，偏離航道。

同行朋友嘗試透過對講機聯絡事主不果，約下午3時事主透過對講機表示已經降落樹上，身體受傷且受困，其後失聯。

抬下山沿途施心外壓

事主友人其後報警，警方、消防、民安隊等兵分多路，由伯公坳登山搜索，當晚9時許消防在大東山近山頂發現受傷昏迷的事主，倒臥在行山徑對落約80米山坡。由於位置險要，消防高空拯救專隊及攀山拯救專隊將事主救起，與民安隊合力抬下山腳，但山路崎嶇濕滑，同時要為事主急救，結果近5個小時後，即昨凌晨2時半始將事主抬落山。

事主由救護車送院時須以自動心外壓機施救，抵達北大嶼山醫院後證實不治。事主居住的單位昨無人應門，有街坊說單位有一對夫婦，已住了數十年，為人友善，男住戶性格健談。

專家指夏季天氣驟變

趙浩南表示，大東山是夏天玩滑翔傘熱門地之一，但建議要有HKPA 3或以上資歷才適合在該處飛行。他說，根據天文台資料及天氣圖片，前日雲層較低，有驟雨且風力較強，但在場飛行員稱，起飛時能見度可以接受，他說事主雖然年過70，但玩滑翔傘沒有年齡限制，飛行時對體能要求不高，只要身體狀况適合、飛行前沒飲酒或服藥便可。