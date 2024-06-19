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港聞

港聞二

坐牢11年 圖姦11歲女童 六旬性罪犯再囚9年半

【明報專訊】曾犯下驅鬼性交案的六旬男子，出獄近一年半後認識離家出走的11歲女童，凌晨時分駕車載女童到荒山野嶺，其後涉在車內強姦女童。男子就強姦罪在高等法院受審，陪審團退庭商議後，裁定他交替的企圖強姦罪成，他昨於高院判囚9年半。法官強調，本案情節近乎完整的強姦案，不會因為涉及企圖強姦而減低量刑。

官指近乎強姦 量刑不減

被告周錦華（現66歲）被控於2019年10月犯案，庭上透露他有4項性罪行案底，曾有兩段婚姻。高院法官黎婉姫判刑指，本案情節非常嚴重，事主X案發時僅11歲，而被告案發時61歲，足足比X年長50年。黎官提及，被告無用避孕套之下，企圖將陽具插入X的下體，有招致性病風險，構成加刑因素。

出獄年半再犯案

官：上次刑罰不足

黎官表示，被告於凌晨時分約X單獨見面，駕車載X到荒山野嶺性侵，本案「或多或少」有一定程度預謀；被告在藉詞驅鬼誘騙19歲少女性交案判囚11年後，出獄近一年半再干犯性罪行，今次更涉及未成年女童，反映上次刑罰不足以令他警惕。

事主創傷重 現解離狀態

黎官引述X的創傷報告稱，即使事隔近5年，X對性侵細節仍然歷歷在目，猶如事件於昨日發生。X事後經常處於驚恐狀態，亦對男性有極大恐懼，不能和男性發展親密關係，只會和女性交往。臨牀心理專家認為X的成長充斥不同負面經歷，強姦事件帶來嚴重傷害，加上X缺乏家人關愛，患有嚴重的創傷後壓力症候群。

此外，心理專家發現X出現解離狀態，因身心不能承受強烈情緒，腦海將創傷經歷和感覺切割出來，容易情緒飄忽和忽然肚瀉。專家相信X的抑鬱症已步入臨界點，需要接受長時間心理治療，度過漫長的康復之路。黎官表示，雖然X的精神創傷有其他原因，但報告顯示最大的精神傷害來自本案。黎官採納9年半為量刑起點，被告經審訊後定罪，最終判囚9年半。

【案件編號：HCCC 16/23】

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