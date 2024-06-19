李指副校懸空「無可能不影響行政」 籲張翔王沛詩配合調研

【明報專訊】政府成立調研小組調查陷入校政風波的港大內部運作，特首李家超昨稱，小組初步看到港大有副校長崗位懸空超過5年，也有重要崗位暫任超過5年，甚至有副校長崗位4年換了5人，他形容「是不理想的，無可能對整體行政工作不受影響」。對於校委會主席王沛詩和校長張翔對副校長任命的分歧，李強調若以港大利益為先，看不到有什麼事不可以解決，「是意願的問題」，希望兩人「能真真正正配合（調研小組）工作」。
港大校務委員會今將召開特別會議，王沛詩昨以監警會主席身分出席監警會會議時，多次說不評論風波，稱看不到自己不同公職之間有衝突。
港大校委會早前通過5名暫任副校長，張翔當時稱並不知情，校委會則發聲明說多個副校長職位長期懸空，管理問題頻生。教育局長蔡若蓮日前受訪時說，雙方對副校長任命的立場和觀點仍有分歧。截至昨日，港大網頁未有顯示涉及「副校長」的人事名單，包括校委會及校董會。
小組已見雙方 續晤不同人
李家超昨稱，調研小組要校對文件紀錄，「看看真正發生情况」。他說已要求小組盡快訂清工作優次，小組已會見王沛詩及張翔，並陸續安排接見不同人問清事實。他強調在香港及大學利益為大前提下，應盡快尋求共識，處理最優先的事。
蔡若蓮早前指倘大學做不到良好管治，政府有權收回資助額。李家超說，接受公帑撥款的教資會資助大學，有問責協議確保公帑用得其所，通過撥款提升大學管治、問責。他表示，小組會在大學行政、運作要改善及問責協議方面積極工作。
另一邊廂，港大公布，根據國際學術網站Research.com，12名港大學者在26個評選學科中排名前100，其中5名學者排名亞洲第一，包括張翔在物理學排亞洲第一、全球第82，微生物系講座教授袁國勇在微生物系排亞洲第一、全球第8，另外副校長宮鵬於環境科學在中國排名第3、全球第76。