李指副校懸空「無可能不影響行政」 籲張翔王沛詩配合調研

港大校務委員會今將召開特別會議，王沛詩昨以監警會主席身分出席監警會會議時，多次說不評論風波，稱看不到自己不同公職之間有衝突。

港大校委會早前通過5名暫任副校長，張翔當時稱並不知情，校委會則發聲明說多個副校長職位長期懸空，管理問題頻生。教育局長蔡若蓮日前受訪時說，雙方對副校長任命的立場和觀點仍有分歧。截至昨日，港大網頁未有顯示涉及「副校長」的人事名單，包括校委會及校董會。

小組已見雙方 續晤不同人

李家超昨稱，調研小組要校對文件紀錄，「看看真正發生情况」。他說已要求小組盡快訂清工作優次，小組已會見王沛詩及張翔，並陸續安排接見不同人問清事實。他強調在香港及大學利益為大前提下，應盡快尋求共識，處理最優先的事。

蔡若蓮早前指倘大學做不到良好管治，政府有權收回資助額。李家超說，接受公帑撥款的教資會資助大學，有問責協議確保公帑用得其所，通過撥款提升大學管治、問責。他表示，小組會在大學行政、運作要改善及問責協議方面積極工作。

另一邊廂，港大公布，根據國際學術網站Research.com，12名港大學者在26個評選學科中排名前100，其中5名學者排名亞洲第一，包括張翔在物理學排亞洲第一、全球第82，微生物系講座教授袁國勇在微生物系排亞洲第一、全球第8，另外副校長宮鵬於環境科學在中國排名第3、全球第76。