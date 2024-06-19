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港聞二

2820非屆齡退休教師離職 按年稍減

【明報專訊】立法會研究部發表《數據透視》報告，整合近年教師流失數據，當中顯示本學年（2023/24）未屆退休年齡離職的教師有2820人，佔整體離職教師78%，少於上年度的3540人（佔比85%），惟現時教師流失仍較4個學年前嚴重。

立會報告：教局無量化個別因素重要性

文件指出，在4個學年前的2019/20有1370名教師未屆退休年齡離職，佔整體離職教師70%。文中提及，現時「因其他原因離職」的教師顯著增加，雖然教育局指出造成流失的原因各異，例如繼續深造、轉職至其他類型學校、從事非教學工作及其他私人理由，「但卻未有量化個別因素的重要性」。文件亦引述中學校長會在2021/22學年調查稱，流失教師當時約四分之一因移民離職。

平均每校失4人 增聘未足補缺

報告顯示，本學年共流失3610名中小學教師（不包括特殊學校），流失率8%，「意味每所公營學校平均流失4名教師」。按教育局定義，流失率即流失教師佔前一學年教師總數的百分比。分析方面，文件指「確實愈來愈多」按長期聘用條款受聘的教師辭去公營學校核准編制內的教席，本學年新聘公營學校教師有3020人，增幅未能填補離職空缺。

資深者減 教學質素「關注難免」

報告亦提到，本學年擁有10年或以上經驗的資深中學教師有61%，較4個學年前的71%少10個百分點，小學方面本學年59%教師具10年或以上經驗，亦較4個學年前少4個百分點；資深教師留下的空缺主要由執教不超過3年的教師填補，「難免令人關注教學質素、學校行政」等所受影響。

另外文件提到，學齡人口正下降，預料未來10年對教師的需求將減少，因而可紓緩教師流失問題，又稱教育局已展開下個三年期（2025至2028年）教師培訓學額規劃，當中會考慮教師供求等因素。

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