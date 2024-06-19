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港競爭力回升第五 政府效率微跌 報告指經濟大改善 學者稱未反映市道「隨時跣落來」

【明報專訊】本港在新冠疫情後全力拼經濟，瑞士國際管理發展學院發布《2024年世界競爭力年報》顯示，香港在全球67個經濟體系排第5，較去年上升兩級；新加坡則由去年三甲不入攀上榜首。根據報告，本港「經濟表現」顯著改善，由去年第36升至今年第11，「政府效率」則自2021年起下滑，今年跌至第3。立法會議員江玉歡認為，新加坡策略部署和檢討制度優勝，香港則習慣「搞新猷」，或會浪費舊政策。經濟學者李兆波稱，報告宏觀評估本港整體經濟，與實際市道有落差，憂慮財赤和社會運動餘波的隱患會影響目前評分較高的範疇，「隨時跣落來」。

就業排名飈 管治社會架構跌

《世界競爭力年報》按「經濟表現」、「政府效率」、「營商效率」及「基礎建設」4項主要評級因素，下設共20個細項評分。本港近5年整體排名徘徊在第5及第7，今年與2020及2022年一樣排第5。報告顯示，本港在「政府效率」以外的3項主要評級因素排名均升，其中「經濟表現」改善源於細項「本地經濟」和「就業」排名大升，國際貿易和國際投資分別排第1和第3（見圖）。

本港「政府效率」排名近年呈跌勢，由2021年第1跌至今年第3，報告指源於公共財政、管治架構和社會架構排名下跌，其中社會架構由新聞自由、社會凝聚力、人口老化、自殺情况及堅尼系數等組成，管治架構則涉獵法治、民主指數及政府透明度等。

港府發言人稱，本港經濟於疫後持續恢復，政府推出多項措施穩定市場信心，並透過舉辦盛事帶動旅遊、促進消費，又致力吸引各地企業、資金和人才來港，推動金融、創科和貿易等建設，本港未來將繼續發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色和功能。

陳國基：人才企業「用腳投票」來港

政務司長陳國基於facebook表示對排名感鼓舞，稱本港憑優良教育制度、優越營商環境等「金字招牌」，各行各業人才輩出、企業優秀，且疫後在「搶人才、搶企業」新策略下，各地人才和企業紛紛「用腳投票」，來港尋找機遇。

江玉歡籲政策檢討加強公眾參與

江玉歡認為本港經濟雖見改善，但復蘇較預想中慢，市場需時整合，尤其中小型零售及餐飲業；又稱新加坡策略部署和檢討制度優勝，香港則習慣「搞新猷」，或會浪費舊政策，建議政策檢討可加強公眾參與。對於政府效率排名下跌，她說本港完善選舉制度成效需時浮面，相信本港社會架構和管治架構評分會逐漸改善。

李兆波憂社運餘波損投資意欲

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，報告宏觀評估本港經濟、例如本地生產總值（GDP）等方面的表現不錯，卻無微觀分析零售和餐飲業務等，未能反映市道。他稱新加坡的大部分細項評分平均且名列前茅，香港不少排名則徘徊於雙位數，亦正面臨財赤和大量發債，未來經濟表現或會下滑，加上社運餘波影響社會多元，損害國際投資者來港意欲，憂慮排名前列的國際貿易和國際投資「隨時會跣落來」。

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