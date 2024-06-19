屠龍案 辯方質疑警25分鐘錄21頁口供

專家指手槍同型號

美國製未肯定組裝否

綜合控方開案陳辭和證人證供，涉案手槍分件由美國運抵香港，警方從同謀吳智鴻及在摩星嶺分別搜出一把手槍，拘捕槍手蘇緯軒時再檢獲一把手槍。警方軍械法證課李啟輝供稱3支手槍寫有「P80」字樣，應是型號，警方搜得9乘19毫米口徑子彈可供手槍使用；不過他「講唔到」手槍是原裝槍抑或組裝槍。李接受被告張銘裕的大律師姚本成盤問時表示，根據槍身寫住「Made in USA」和網上資料，他相信手槍在美國製造，他又說印象中是第一次見P80手槍。

至於李家田在錄影會面稱曾以綠色斜孭袋載着手槍，惟警方在該袋未能驗出彈屑；李啟輝解釋，如果曾把發射過子彈的手槍放入袋而驗不出彈屑，可能因為「支槍包住咗」才放進袋；抽樣範圍沒彈屑或袋子經過清洗，亦可導致驗不出。李家田的辯方大律師何正謙盤問下，李啟輝表示檢驗該綠色袋時無印象涉及另一個袋。何遂問：「因此綠色袋有可能無裝過槍支？」李回答有可能。

警：點列錄口供 不涉多人

財富情報及調查科警員盧博文供稱，去年就「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪為黃振強錄口供，其間盧在草稿紙記下重點，他稱沒規定要保留草稿，其做法是待案審結方銷毁。被告張俊富的大律師李國輔指保留草稿的好處是避免日後爭議，但盧不同意，指口供已陳述有關內容。被告張銘裕的大律師姚本成關注盧與黃見面不足半小時，卻能草擬21頁口供，盧指內容不涉多人。姚質疑，紀錄顯示盧錄口供同時有另一隊警員接見黃，盧稱只能說他的紀錄無錯。

為黃振強處理投訴警察的女警何悅玲（音譯）作供確認於2019年12月17日見黃振強，黃口述在同月8日被捕時遭警員掌摑4至5下及恐嚇他供出藏槍地址，當有警員關燈後，黃被硬物襲擊大腿臀部，因害怕而提供手機密碼。何稱，因黃的案件尚在審理，這宗投訴暫緩處理。審訊今續。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）