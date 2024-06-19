監工落井見事主浮起 數日後現截肢

其後，盧的氧氣機顯示氧氣不足，他爬梯離開時突然看到有人從水中浮出，但只見其腰部浮出，狀似「熟咗嘅蝦」，他當時心想「大鑊喇幫唔到佢喇呢個」。回到地面後，盧隨即告知消防有人在水中，喚消防先救那人，惟不知道為何在水中的人反而是最後一個被救上來。警察隨後詢問盧是否有人是傷殘人士，他表示不清楚。

小蠔灣污水處理廠另設有絮凝池，渠務署二級監工莫偉強供稱，他每天需觀察絮凝池水質，以決定供氧指數等，而絮凝池一般而言不會有漂浮物。案發後4天即11月22日，莫收到渠務署二級工人何文裔傳來的絮凝池照片，留意到池中有漂浮物，兩人到場後看見疑似為手掌或前臂的物體。莫稱，因回流井及絮凝池互通，而他曾從警方處得知事主王喜梅的手被切斷，懷疑之下，着何文裔把漂浮物撈起，看到疑似「一截手臂」，遂報警。裁判官詢問何文裔，絮凝池及回流井會否有任何裝置能夠切斷人體，何文裔指絮凝池內有泵及閘，而泵啟動時會郁動，但不清楚回流井會否有螺旋槳等裝置。

（死因研訊）