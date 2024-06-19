監工落井見事主浮起 數日後現截肢

【明報專訊】在消防到場前，機電署二級監工盧偉雄曾攜安全設備落井救人。盧到達井口後不見事主王喜梅，他佩戴好放置在井邊的氧氣樽及安全繩後，便爬梯落井。盧在井中發現3人，一人坐在井底位置，水位快要浸至其口，另有兩人在平台上，其中一人的頭插入水中，他隨即把他們安置於平台，用風機對着他們吹，直至消防到場設置裝備。
其後，盧的氧氣機顯示氧氣不足，他爬梯離開時突然看到有人從水中浮出，但只見其腰部浮出，狀似「熟咗嘅蝦」，他當時心想「大鑊喇幫唔到佢喇呢個」。回到地面後，盧隨即告知消防有人在水中，喚消防先救那人，惟不知道為何在水中的人反而是最後一個被救上來。警察隨後詢問盧是否有人是傷殘人士，他表示不清楚。
小蠔灣污水處理廠另設有絮凝池，渠務署二級監工莫偉強供稱，他每天需觀察絮凝池水質，以決定供氧指數等，而絮凝池一般而言不會有漂浮物。案發後4天即11月22日，莫收到渠務署二級工人何文裔傳來的絮凝池照片，留意到池中有漂浮物，兩人到場後看見疑似為手掌或前臂的物體。莫稱，因回流井及絮凝池互通，而他曾從警方處得知事主王喜梅的手被切斷，懷疑之下，着何文裔把漂浮物撈起，看到疑似「一截手臂」，遂報警。裁判官詢問何文裔，絮凝池及回流井會否有任何裝置能夠切斷人體，何文裔指絮凝池內有泵及閘，而泵啟動時會郁動，但不清楚回流井會否有螺旋槳等裝置。