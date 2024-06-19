離心機排毒氣 渠署督察：有工人要關 操作員稱開機須通知控制室 當值監工：無登記紀錄

事主王喜梅（終年46歲），於2021年11月18日在小蠔灣污水處理廠負責更換喉管工程，同日被發現倒臥井內死亡。機電署監工昨稱曾落井救人，發現其中一人如「熟咗嘅蝦」浮在水面（見另稿）。

離心機操作員朱偉文講述離心機作用與日常運作，指污水經離心機加藥水後就會變成污泥，離心機的污水會流往回流井；因污水會釋出有毒氣體，若有工人工作會有風險。離心機共3部，周四恆常停機，供機器保養及確保維修工程安全。一般而言，他會在開啟離心機前通知控制室，取得當值主管同意即可開機。

見井內有人倒臥 喚下屬關機

渠務署一級監工胡海鋒供稱，案發當日上午9時半，接到事主丈夫李金華來電稱已到場，但他不清楚工人有否到控制室登記，亦不清楚他們何時開工，只指示下屬二級監工陳偉樂到場查看，其後忙於處理工作，沒再向陳了解情况。胡承認自己不知離心機當日有否運作，認為自己已委派工作予下屬，認為陳偉樂「應該會同控制室講」。

同日下午3時45分，陳接到通知指回流井發生意外，胡遂一同前往現場。到達後，胡曾「望過一眼」井內情况，看到有人倒臥，聽到離心機運作聲，趕往放置離心機的大樓（離心樓）喚操作員關機。

停機非「硬性規定」 可關喉管

渠務署助理電氣督察鍾智偉供稱，離心機雖恆常周四停機，但非「硬性規定」；當日下午2時50分，有4名浸大學生在到場取樣本，他3時半到離心樓指示朱偉文開機，以取得脫水污泥。朱通知控制室，在取得同意下啟動機器，過了30至45分鐘後胡海鋒到場關機，朱才知道「出事」。

渠務署二級監工李悅斌及莫偉強於控制室工作，兩人均稱當天不知道回流井有工程。李稱控制室分別有訪客登記簿及流水簿，前者供外判工出入簽署，後者記錄由監工通知的工程。李當日工作至下午3時半，隨後與莫偉強交接，他離開前無任何外判工人登記，亦無人要求開離心機。莫接更時查簿，看不到有工程紀錄，遂向朱偉文確認可以開啓離心機。

指CCTV損壞 不見井內情况

事主丈夫李金華質疑，莫應可於控制室的閉路電視看到回流井情况；莫指當時閉路電視「剛好損壞咗」。在裁判官追問下，莫確認閉路電視在事發前一個月已發現損壞，交予另部門同事跟進維修，最後於事發兩至三星期後修好。事發翌日，李悅斌在陳偉樂通知下修改控制室流水簿，稱「當有呢項事情發生過咁」寫上「樂（陳偉樂）通知有工程，回流井」。

【案件編號：CCDI-1053/21】

明報記者

（死因研訊）