政府指正生包庇林陳拒追款

指聲明失實 二人仍可操作帳戶

政府在聲明表示，保安局禁毒處在正生會董事會上周三（12日）發聲明後，與之會面，發現董事會「言行與事實不符」，會面期間正生會再次拒絕追討被林希聖和陳兆焯轉移到外地、以正生書院名義籌得的逾半億元款項。政府稱清楚看到董事會無意幫助正生書院師生，且有包庇潛逃者之嫌，形容董事會未能克盡己職、姑息養奸，強烈譴責董事會惡劣行為，完全失去信心。

政府提到林、陳二人仍擔任「基督教正生書院有限公司」及或「正生基金有限公司」董事；現任董事會上任近兩個月以來無提出具體方案解決書院問題，亦未能表現出承擔和有能力管理書院，又斥董事會首次會議後發表不盡不實的聲明企圖誤導公眾。

董事否認遭架空 稱將開會討論

對於政府稱正生會董事會重組後通過議案，拒絕追討相關款項，劉民和表示有與林、陳二人溝通，強調非拒絕追討。劉說董事會並無被架空，他進入董事會是希望做好正生書院工作，但需時處理和了解正生會狀况，包括組織、人事架構等，他希望與政府有良好合作關係和幫助書院的青年。

早前辭任董事會成員的現任正生書院校監崔康常向本報表示，董事會曾經開會，後來收到會議紀錄，當中寫有不會要求將英國和美國的款項轉移至香港，他已即時向董事會澄清無討論此事。他又提到陳兆焯近日安排書院學生上網課，教授者來自英國、未知是否註冊教師，崔認為此舉可證明陳仍有處理書院事務。