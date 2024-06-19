梅師賢：撐海外法官制 應避委爭議案件 駐港公署重申制度不變 「向世界宣布普通法利港」

【明報專訊】兩名英國法官辭任香港終審法院，外界關注本港委任海外法官制度。曾長期任終院非常任法官的澳洲高等法院前首席法官梅師賢（Anthony Mason）向本報稱，支持香港海外非常任法官制度，並同意留任法官的看法，但他認為海外法官應避免委派處理引起爭議的案件。他又表示，強烈不接納北京針對辭任法官岑耀信（Jonathan Sumption）人格的批評，強調「他是高度受人尊重的法官」。
「不接納」京批評岑耀信人格
梅師賢：高度受尊重法官
特區政府及中央昨日先後開腔重申繼續維持海外法官制度。特首李家超昨日出席行會前表示，「這個制度不會變，我們的法治制度亦不會因為任何一位法官的個人取態有所影響」。外交部駐港公署特派員崔建春在公署活動後說，海外法官適合、是香港法治的特色，用這制度向世界宣布普通法制度是有利香港，「為啥不去堅持啊？除非有一天說，這個制度不適合我們一國兩制，那這個時候再變也不遲」。
梅師賢向本報表示，留任法官會繼續秉持法治，就何謂獨立、公正做出決定樹立榜樣，但補充留任與否是個別法官的個人判斷。
至於岑耀信稱國安法衝擊本港法治，梅師賢不點名說，即使法官不同意當中條文，例如嚴苛或侵犯人權，只要法例本身有效，法官必須以法斷案。他認為有關原則可能導致法官被視為支持壓迫的體制，「海外法官不應該被分派審理此類的案件」。
1997年回歸以來，海外非常任法官按慣例參與審理絕大多數終院的終審上訴案件，少數例外是國安法案件。司法機構回覆查詢時說，由2021年5月至今年5月，終院共審結53宗上訴案件，其中52宗有海外法官參與審理。
上訴庭前副庭長撰文批岑：混淆裁決對錯與法例喜惡
另外，香港上訴庭前副庭長羅傑志致函《金融時報》反駁岑耀信，批評對方在案件未審結時評論案件，並認為他將法庭裁決對錯與個人對法例的喜惡混淆。他強調，法官可辭職而不執行某法例，做法正確恰當，但審案的人並無違反法治。
不續任麥嘉琳 續任星國際商事庭
此外，加拿大籍非常任法官麥嘉琳早前宣布下月任期屆滿後不續任，以花更多時間陪伴家人。加拿大《國家郵報》周一報道，她今年1月續任新加坡國際商事法庭（SICC）3年。
《國家郵報》表示，曾就兩地續任與否的決定向麥嘉琳查詢，未有回覆。
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