梅師賢：撐海外法官制 應避委爭議案件 駐港公署重申制度不變 「向世界宣布普通法利港」

「不接納」京批評岑耀信人格

梅師賢：高度受尊重法官

特區政府及中央昨日先後開腔重申繼續維持海外法官制度。特首李家超昨日出席行會前表示，「這個制度不會變，我們的法治制度亦不會因為任何一位法官的個人取態有所影響」。外交部駐港公署特派員崔建春在公署活動後說，海外法官適合、是香港法治的特色，用這制度向世界宣布普通法制度是有利香港，「為啥不去堅持啊？除非有一天說，這個制度不適合我們一國兩制，那這個時候再變也不遲」。

梅師賢向本報表示，留任法官會繼續秉持法治，就何謂獨立、公正做出決定樹立榜樣，但補充留任與否是個別法官的個人判斷。

至於岑耀信稱國安法衝擊本港法治，梅師賢不點名說，即使法官不同意當中條文，例如嚴苛或侵犯人權，只要法例本身有效，法官必須以法斷案。他認為有關原則可能導致法官被視為支持壓迫的體制，「海外法官不應該被分派審理此類的案件」。

1997年回歸以來，海外非常任法官按慣例參與審理絕大多數終院的終審上訴案件，少數例外是國安法案件。司法機構回覆查詢時說，由2021年5月至今年5月，終院共審結53宗上訴案件，其中52宗有海外法官參與審理。

上訴庭前副庭長撰文批岑：混淆裁決對錯與法例喜惡

另外，香港上訴庭前副庭長羅傑志致函《金融時報》反駁岑耀信，批評對方在案件未審結時評論案件，並認為他將法庭裁決對錯與個人對法例的喜惡混淆。他強調，法官可辭職而不執行某法例，做法正確恰當，但審案的人並無違反法治。

不續任麥嘉琳 續任星國際商事庭

此外，加拿大籍非常任法官麥嘉琳早前宣布下月任期屆滿後不續任，以花更多時間陪伴家人。加拿大《國家郵報》周一報道，她今年1月續任新加坡國際商事法庭（SICC）3年。

《國家郵報》表示，曾就兩地續任與否的決定向麥嘉琳查詢，未有回覆。