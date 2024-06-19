遊歐30免簽國 明年中起須申許可 審核資料涵犯罪紀錄 今秋起入境蒐指紋人臉

持BNO亦須申 收費7歐元

今年秋季起，歐洲30個國家，包括法國、德國、荷蘭、意大利及北歐五國等29個神根公約區成員國同實施新入境措施，要求逾60個現時享有免簽證國家的旅客，入境前預先申請電子旅行許可「歐盟旅行資訊及授權系統（European Travel Information and Authorisation System，ETIAS）」，涉及免簽證地區或國家包括香港、澳門、台灣、新加坡、美國、英國等，BNO持有人亦須申請。

歐盟建議，入境旅客於預訂機票及當地旅館前，先辦理網上申請手續，旅行許可證收費則為7歐元（約58港元）。

歐：料九成五個案需時數分鐘

歐洲邊境及海岸警衛隊ETIAS小組外展及持份者管理主管Izabella Cooper 向本報表示，預料近九成五的申請個案將由系統自動辦理，僅需時數分鐘；個別例子如懷疑資料有誤或懷疑申請人構成安全風險，則會涉及人手審核，申請過程可延長至數天至一個月。

Izabella稱新措施會為令跨境通行更暢順。她舉例，現時進出美國、加拿大、澳洲等地，當地入境處均要求旅客申請入境授權許可，以預先識別。ETIAS申請者須提供職位、地址等基本個人資料，亦須提供衝突地區出遊紀錄及犯罪紀錄。

指紋人臉留3年 「防假證逾期居留者」

另一新措施則涉及出入境系統（Entry/Exity System，簡稱EES），將於今年秋季起實施。EES為自動化電子系統，蒐集旅客姓名、旅行證件類型、進出境日期及地點，並會蒐集生物辨識資料，包括指紋及面部影像。根據歐盟法例，短期逗留旅客的資料將被保留3年，逾期居留者的資料則保留5年，資料將提供予30國邊檢部門使用。

Izabella指出，推行EES主因是提防偽造證件及防範逾期居留者，而數據電子化令入境者資料能於歐洲各成員國相關部門間流通。Izabella表示，歐盟將於8月公布兩項新措施落實日期及更多詳情。

黎棟國料不損港人歐遊意欲

陳克勤指「有憂慮 只能適應」

立法會議員、前入境事務處處長黎棟國認為，提前申請電子旅行許可為大勢所趨，認為ETIAS申請費用不高，相信不會影響港人歐遊意欲。

對於蒐集入境者生物辨識資料，保安事務委員會主席、立法會議員陳克勤表示「都有憂慮，但也只能適應」，但指蒐集生物認證的入境措施普遍，現時港人去日本都要「攞指模、影相」。

至於3年的資料保留時間，陳克勤認為「長了點」，保留年期應按入境時間調整。

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