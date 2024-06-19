明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：遊戲業發達 帶動穗辦公室租賃 佔成交面積一成 上中下游產業鏈完備

【明報專訊】受經濟周期波動及企業調整市場策劃等因素影響，內地辦公室租賃需求受壓，不過同時部分發展良好產業則成為支持辦公室租賃市場的異軍。仲量聯行近期發表分析報告指出，廣州市遊戲產業在飛速發展趨勢下增加辦公室需求，今年首季遊戲公司佔廣州辦公室租賃成交面積比例升至近10%。

明報記者 陳子凌

仲量聯行報告指出，自2019年起，遊戲行業對廣州辦公租賃市場總體成交量呈現上升趨勢（圖1），走勢與遊戲行業收入增長脗合。據仲量聯行統計，今年首季遊戲公司在錄得辦公室租賃成交面積中佔比近10%。由此可見，隨着遊戲行業的持續增長，其在廣州辦公室租賃市場中的地位與重要性將更加顯著。

去年遊戲市場收入1058億 全國35%

報告認為遊戲產業對辦公室需求愈來愈高，與該產業在廣州市蓬勃發展有關。廣州是中國最早發展數字經濟的城市之一，據廣州遊戲行業2023護航產業發展研討會披露，去年全市遊戲市場銷售收入達1058億元（人民幣，下同），遊戲產業收入約佔全國35%。此外，當地遊戲廠商數量眾多，類型豐富，除了像網易、三七互娛等行業龍頭，也不乏中小型的遊戲公司與獨立工作室；除「地頭蛇」之外，還吸引不少外地遊戲公司和工作室落戶廣州。遊戲廠商眾多也帶動包括美術設計、渠道分銷、硬件配件和電競直播等上下游企業發展，形成較為完備的產業鏈。

同時，廣州遊戲廠商頻繁推出受歡迎遊戲，實現收入的快速增長與企業規模的迅速擴張。近年內地遊戲進軍海外市場，廣州的遊戲廠商也憑藉提前佈局和本地化營運策略，海外市場發展取得成果。據應用分析和數據公司data.ai統計，2023年海外收入前30名的中國遊戲廠商中，有14間在廣州設立公司，其中6間將總部設在廣州；另廣州遊戲行業2023護航產業發展研討會數據顯示，去年廣州網遊出口總收入達214億元，約佔全國網絡遊戲出口營收的15%。

此外，廣州遊戲廠商在小程序遊戲上的表現也不落人後，中國遊戲產業媒體GameLook（遊戲大觀）發布今年4月微信小遊戲百大暢銷榜中，28款遊戲由廣州的公司發行，多於深圳、北京、上海等城市（圖2）。

龍頭擴充辦公室 中小企漸成規模

仲量聯行認為在此發展趨勢下，廣州遊戲行業帶動辦公室需求。一方面龍頭企業團隊不斷壯大，以及對辦公空間品質的要求提高，因此需要置換更大的辦公室，甚至是購地建總部。中小型企業與獨立工作室的日漸規模化，也催生對辦公室面積和質量的要求。而且過去基於產業集聚與成本等因素，大部分遊戲企業辦公室選址集中於文化創意產業園、數字產業園等，但隨着業務的迅速成長與可調動資源增加，加上對辦公室配套，以及便利員工等需求更高，一部分遊戲廠商會選擇搬遷至新近落成、硬件和服務更優質的商業大廈。

仲量聯行：優質需求增 甲廈受益

仲量聯行華南區研究部總監曾麗表示，隨着遊戲企業加快邁入成長周期的下一階段，愈發關注辦公空間對於成本管理、組織經營效率、規範化運營、綠色實踐等重要方面的影響，從而促進對優質辦公室需求D的增長，像廣州國際金融城、琶洲互聯網創新集聚區這類新興CBD的甲級辦公樓，受益將較為顯著。

曾麗又指出，在辦公室市場優質供應增加，價格談判空間加大的機會之下，是吸引廣州遊戲企業置換辦公室的時機，料會因此對當地辦公室去庫存貢獻較大。

上 / 下一篇新聞

遊歐30免簽國 明年中起須申許可 審核資料涵犯罪紀錄 今秋起入境蒐指紋人臉
遊歐30免簽國 明年中起須申許可 審核資料涵犯罪紀錄 今秋起入境蒐指紋人臉
梅師賢：撐海外法官制 應避委爭議案件 駐港公署重申制度不變 「向世界宣布普通法利港」
梅師賢：撐海外法官制 應避委爭議案件 駐港公署重申制度不變 「向世界宣布普通法利港」
政府指正生包庇林陳拒追款
政府指正生包庇林陳拒追款
離心機排毒氣 渠署督察：有工人要關 操作員稱開機須通知控制室 當值監工：無登記紀錄
離心機排毒氣 渠署督察：有工人要關 操作員稱開機須通知控制室 當值監工：無登記紀錄
監工落井見事主浮起 數日後現截肢
監工落井見事主浮起 數日後現截肢
理大暴動「家長車」案 17人囚20至70月
理大暴動「家長車」案 17人囚20至70月
屠龍案 辯方質疑警25分鐘錄21頁口供
屠龍案 辯方質疑警25分鐘錄21頁口供
港競爭力回升第五 政府效率微跌 報告指經濟大改善 學者稱未反映市道「隨時跣落來」
港競爭力回升第五 政府效率微跌 報告指經濟大改善 學者稱未反映市道「隨時跣落來」
2820非屆齡退休教師離職 按年稍減
2820非屆齡退休教師離職 按年稍減
李指副校懸空「無可能不影響行政」 籲張翔王沛詩配合調研
李指副校懸空「無可能不影響行政」 籲張翔王沛詩配合調研
舊身分證明年起失效 逾18萬人未換新
舊身分證明年起失效 逾18萬人未換新
院舍輸勞分3年倍增至1.5萬 職位1.8萬 勞方憂汰本地工
院舍輸勞分3年倍增至1.5萬 職位1.8萬 勞方憂汰本地工
健康良好有打疫苗 新增8歲童染流感亡
健康良好有打疫苗 新增8歲童染流感亡
坐牢11年 圖姦11歲女童 六旬性罪犯再囚9年半
坐牢11年 圖姦11歲女童 六旬性罪犯再囚9年半
滑翔傘退休警 崎嶇5小時救出不治
滑翔傘退休警 崎嶇5小時救出不治
冰毒偽裝辣椒醬 海關拘兩男
冰毒偽裝辣椒醬 海關拘兩男
張秀賢反對破產令 冀還債
張秀賢反對破產令 冀還債
首5月679宗投訴警察
首5月679宗投訴警察
曾嘴焚化爐處理量增半 日燒垃圾6000噸 建期縮至4年
曾嘴焚化爐處理量增半 日燒垃圾6000噸 建期縮至4年
稱上司助解釋便「不是問題」 房署主任虛報巡查囚7月
稱上司助解釋便「不是問題」 房署主任虛報巡查囚7月
85歲保安遇襲命危 兩女涉傷人被捕
85歲保安遇襲命危 兩女涉傷人被捕
女警長取少訊書券上訴得直撤罪 判辭：無可能冒毁前途風險
女警長取少訊書券上訴得直撤罪 判辭：無可能冒毁前途風險
【Emily】西瓜節推介細瓜 周五開鑼
【Emily】西瓜節推介細瓜 周五開鑼
【Emily】23條立法專責組 獲頒「行政長官表揚榜」
【Emily】23條立法專責組 獲頒「行政長官表揚榜」
【Emily】馬會捐錢開8社區藥房 料助11萬人
【Emily】馬會捐錢開8社區藥房 料助11萬人
【Emily】民建聯邀駐港領事睇文物展 唔見英美
【Emily】民建聯邀駐港領事睇文物展 唔見英美
【Emily】柴灣蛇出沒 蛇王再出動
【Emily】柴灣蛇出沒 蛇王再出動
【Emily】港投第二炮 下周與百圖生科簽協議
【Emily】港投第二炮 下周與百圖生科簽協議