灣區熱搜：遊戲業發達 帶動穗辦公室租賃 佔成交面積一成 上中下游產業鏈完備

明報記者 陳子凌

仲量聯行報告指出，自2019年起，遊戲行業對廣州辦公租賃市場總體成交量呈現上升趨勢（圖1），走勢與遊戲行業收入增長脗合。據仲量聯行統計，今年首季遊戲公司在錄得辦公室租賃成交面積中佔比近10%。由此可見，隨着遊戲行業的持續增長，其在廣州辦公室租賃市場中的地位與重要性將更加顯著。

去年遊戲市場收入1058億 全國35%

報告認為遊戲產業對辦公室需求愈來愈高，與該產業在廣州市蓬勃發展有關。廣州是中國最早發展數字經濟的城市之一，據廣州遊戲行業2023護航產業發展研討會披露，去年全市遊戲市場銷售收入達1058億元（人民幣，下同），遊戲產業收入約佔全國35%。此外，當地遊戲廠商數量眾多，類型豐富，除了像網易、三七互娛等行業龍頭，也不乏中小型的遊戲公司與獨立工作室；除「地頭蛇」之外，還吸引不少外地遊戲公司和工作室落戶廣州。遊戲廠商眾多也帶動包括美術設計、渠道分銷、硬件配件和電競直播等上下游企業發展，形成較為完備的產業鏈。

同時，廣州遊戲廠商頻繁推出受歡迎遊戲，實現收入的快速增長與企業規模的迅速擴張。近年內地遊戲進軍海外市場，廣州的遊戲廠商也憑藉提前佈局和本地化營運策略，海外市場發展取得成果。據應用分析和數據公司data.ai統計，2023年海外收入前30名的中國遊戲廠商中，有14間在廣州設立公司，其中6間將總部設在廣州；另廣州遊戲行業2023護航產業發展研討會數據顯示，去年廣州網遊出口總收入達214億元，約佔全國網絡遊戲出口營收的15%。

此外，廣州遊戲廠商在小程序遊戲上的表現也不落人後，中國遊戲產業媒體GameLook（遊戲大觀）發布今年4月微信小遊戲百大暢銷榜中，28款遊戲由廣州的公司發行，多於深圳、北京、上海等城市（圖2）。

龍頭擴充辦公室 中小企漸成規模

仲量聯行認為在此發展趨勢下，廣州遊戲行業帶動辦公室需求。一方面龍頭企業團隊不斷壯大，以及對辦公空間品質的要求提高，因此需要置換更大的辦公室，甚至是購地建總部。中小型企業與獨立工作室的日漸規模化，也催生對辦公室面積和質量的要求。而且過去基於產業集聚與成本等因素，大部分遊戲企業辦公室選址集中於文化創意產業園、數字產業園等，但隨着業務的迅速成長與可調動資源增加，加上對辦公室配套，以及便利員工等需求更高，一部分遊戲廠商會選擇搬遷至新近落成、硬件和服務更優質的商業大廈。

仲量聯行：優質需求增 甲廈受益

仲量聯行華南區研究部總監曾麗表示，隨着遊戲企業加快邁入成長周期的下一階段，愈發關注辦公空間對於成本管理、組織經營效率、規範化運營、綠色實踐等重要方面的影響，從而促進對優質辦公室需求D的增長，像廣州國際金融城、琶洲互聯網創新集聚區這類新興CBD的甲級辦公樓，受益將較為顯著。

曾麗又指出，在辦公室市場優質供應增加，價格談判空間加大的機會之下，是吸引廣州遊戲企業置換辦公室的時機，料會因此對當地辦公室去庫存貢獻較大。